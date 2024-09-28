Куди в Києві поділися горобці: пояснює еколог

Про це інформує Київський еколого-культурний центр.

За словами еколога, зникнення горобців створює умови для масового розмноження шкідників, таких як каштанова моль, яка вже завдає значної шкоди київським паркам та садам.

"Без цих птахів шкідники знищать парки та сади. Немає горобців, значить для каштанової молі, яка знищує дерева і кущі, - справжнє роздолля. Адже саме через неї на листі з'являються руді плями", - пояснив він.

Борейко зазначив, що є дві основні причини скорочення чисельності горобців: "гламуризація" парків з вирубуванням старих дерев, що позбавляє птахів місць для гніздування, та масштабне скошування трави.

"Особливо шкідливий систематичний покіс трав. Злітки (пташенята, які вчаться літати) горобців та багатьох інших птахів годуються комахами, а через надмірну стрижку газонів, а найчастіше і вибривання їх налисо, комахи майже зникли", - пояснив Борейко.

Еколог підкреслив, що систематичне скошування трави та "гламуризація" є прикладами протиприродної політики, що проводиться в Києві протягом багатьох років.

Крім того, він пригадав сумний досвід Китаю 1950-х років, коли масова кампанія зі знищення горобців призвела до екологічної катастрофи та масового голоду.

"Київ звичайно не Китай, проте цю сумну історію Кличку та його помічникам варто було б пам'ятати", - підсумував Борейко.