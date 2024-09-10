Greenpeace відкрив новий офіс у Києві: працюватимуть над зеленим відновленням та розслідуванням воєнних злочинів

Про це повідомили у пресслужбі організації.

Новий офіс відкрили, щоб посилити роботу із зеленого відновлення України та розслідувань екологічних воєнних злочинів, спричинених російським вторгненням. Також команда продовжить стежити за ризиками для ядерної безпеки навколо українських атомних електростанцій.

"Наша місія - допомогти Україні відновити соціальну інфраструктуру у сталий спосіб, використовуючи чисту енергію сонячних панелей та вітрових турбін. Ці рішення не просто зелені - це шлях до стійкого та енергонезалежного майбутнього для України", - сказала екологиня та очільниця офісу Greenpeace в Україні Наталія Гозак.

В організації зазначили, що вторгнення РФ в Україну мало величезний вплив на енергетику, продовольство, фінанси, біорізноманіття, торгівлю, ядерну безпеку, клімат і геополітику. Припинення залежності від викопного палива, відновлення природи та демонстрація небезпеки ядерної енергетики є стратегічними напрямками роботи Greenpeace у світі.

"Протягом наступних кількох років ми очікуємо, що ЄС та інші країни будуть інвестувати мільярди євро у відбудову України. Ми хочемо переконатися, що Україна буде відбудована більш екологічно чистим і стійким способом", - сказав виконавчий директор Greenpeace Центральної та Східної Європи Олександр Егіт.

Крім того, у команді додали, що співпрацюючи з місцевими природоохоронними організаціями, Greenpeace вже задокументувала екологічні руйнування, спричинені війною, засудила руйнування росіянами Каховської ГЕС, дослідила кризові ситуації на Чорнобильській та Запорізькій АЕС, а також реалізувала перші пілотні проєкти зеленої реконструкції

"З новим офісом у Києві Greenpeace працюватиме з мужнім і відданим українським народом над розбудовою зеленої та безпечної України. Разом ми не просто уявляємо собі краще майбутнє - ми його створюємо", - заявив виконавчий директор Greenpeace Інтернешнл Мадс Крістенсен.