Очільник МАГАТЕ Гроссі планує відвідати Курську АЕС, а потім зустрітися з Зеленським у Києві

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

"Гроссі планує відвідати станцію найближчими днями, а потім продовжити поїздку до Києва, де він розраховує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у МАГАТЕ надзвичайно стурбовані бойовими діями поблизу російської атомної електростанції, оскільки ці старі радянські реактори не мають захисного купола.

"Вони не мають захисного купола навколо них, лише звичайний дах, що означає, що активна зона реактора досить оголена. І коли ви додаєте той факт, що у вас є наступаючі війська, об’єктивно кажучи, в радіусі артилерії, то, звичайно, це викликає величезне занепокоєння для мене та агентства", - сказав Гроссі.