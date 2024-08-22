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Головна Війна з Росією Очільник МАГАТЕ Гроссі планує відвідати Курську АЕС, а потім зустрітися з Зеленським у Києві

Очільник МАГАТЕ Гроссі планує відвідати Курську АЕС, а потім зустрітися з Зеленським у Києві

Катерина Єсікова
22 серпня, 2024 четвер
13:02
Війна з Росією Гендиректор МАГАТЕ Гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує найближчими днями здійснити візит на Курську АЕС, а потім зустрітися з президентом Володимиром Зеленським у Києві

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

"Гроссі планує відвідати станцію найближчими днями, а потім продовжити поїздку до Києва, де він розраховує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у МАГАТЕ надзвичайно стурбовані бойовими діями поблизу російської атомної електростанції, оскільки ці старі радянські реактори не мають захисного купола.

"Вони не мають захисного купола навколо них, лише звичайний дах, що означає, що активна зона реактора досить оголена. І коли ви додаєте той факт, що у вас є наступаючі війська, об’єктивно кажучи, в радіусі артилерії, то, звичайно, це викликає величезне занепокоєння для мене та агентства", - сказав Гроссі.

  • У Міжнародному агентстві з атомної енергії запевнили, що "стежать за ситуацією, пов’язаною з військовою діяльністю, яка, як повідомляють, відбувається в районі Курської атомної електростанції".
Теги:
Світ
Володимир Зеленський
ядерна небезпека
МАГАТЕ
Світ про Україну
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