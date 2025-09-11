Лауреатом Премії імені Василя Стуса за 2025 рік став Тімоті Снайдер

Про це повідомляє Еспресо.

Лауреатом Премії імені Василя Стуса за 2025 рік став історик зі США Тімоті Снайдер. Щороку Премію вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам, громадським діячам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції. Еспресо є головним інформаційним партнером Премії.

Кандидатів на здобуття Премії цьогоріч висувало журі у такому складі: Володимир Єрмоленко – голова журі, філософ, журналіст, письменник, президент Українського ПЕН; Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету; Юрій Прохасько – есеїст, перекладач; Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес Школи; Елеонора Соловей – літературознавиця; Леонід Фінберг – головний редактор видавництва "Дух і Літера"; Тетяна Пилипчук – лауреатка Премії імені Василя Стуса за 2024 рік; Тамара Гундорова – літературознавиця, культурологиня; Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча.

Лауреат Премії імені Василя Стуса отримує грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989 року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.

З часу заснування Премії її отримали понад 70 українських митців, зокрема Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, Сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Влад Троїцький, Ахтем Сеітаблаєв, Тарас Возняк, Віталій Портников. Цьогоріч премія втручалася у 36-те.