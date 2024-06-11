Leave no one behind: вчителів інформатики із 24 шкіл безкоштовно навчатимуть програмування

Голова правління громадської організації "Всеукраїнський демократичний форум" Ярина Ясиневич та ректор Українського католицького університету Тарас Добко підписали договір про спільну реалізацію благодійного освітнього проєкту "Leave no one behindpartnership".

Впродовж року викладачі та практики ІТ сфери з УКУ проведуть три навчальні модулі для освітян. Після завершення навчання вчителі інформатики із Львівської, Івано-Франківської та Полтавської областей отримають сертифікати та обладнання для шкільних кабінетів інформатики.

Проект започатковано за сприяння Миколи Княжицького. Торік в українські школи передали понад 100 комп’ютерів. Цього року у проєкті з’явилася освітня складова ― фахове навчання педагогів.

"Українських дітей треба зберегти в Україні і максимально зацікавити навчанням. Вчителі інформатики будуть вчитися у кращих фахівців ІТ, а потім передадуть свої знання школярам. Така синергія важлива для творення спільноти молодих українців, спрямованих на прогрес і технологічний розвиток. У цьому майбутня перемога і це потужна інвестиція Тайваню в інтелектуальний потенціал України", ― наголосив Микола Княжицький.

За словами Тараса Добка ректора УКУ, відновлення та відбудова України після війни залежить передовсім від компетентних, професійних, патріотичних людей.

"Для того, аби такі люди зʼявлялися, працюють школи та університети. Ця програма підсилить вчителів у ділянці компʼютерних наук та інформаційних технологій. Вони зможуть пройти додаткове навчання, здобути знання в робототехніці, отримати можливість відкрити класи з робототехніки. Це дозволить розвинути навички школярів, які зацікавлені у цій сфері, і які допоможуть Україні стати технологічно незалежною країною. Віримо, що ці молоді люди залишатимуться в Україні та працюватимуть над відновленням нашої держави", ― підсумував ректор Українського католицького університету Тарас Добко.

Для участі у проекті вчителям слід заповнити реєстраційну форму, яка відкриється 17 червня. Попередньо освітян запрошують пройти опитування, яке поводять Команда факультету прикладних наук УКУ у співпраці з Громадською організацією "Всеукраїнський демократичний форум". Якщо Ви – вчитель інформатики, що навчає в Україні, то Ваш досвід для нас буде дуже цінним для формування змісту навчальної програми з інформатики та робототехніки для вчителів.

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