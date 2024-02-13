Леви, вівці та фламінго: в Одеському зоопарку обрали пару року

Про це йдеться на сторінці у facebook Одеського зоопарку.

Цьогоріч серед претендентів опинилися верблюди, білі леви, папуги Корелли, риби Цихлазоми, качки крякви, фламінго, тульські гуси, білі лебеді та вівці.

Голосування проходило на офіційній сторінці зоопарку у facebook. Там під фото учасників можна було залишити свій "голос" у вигляді вподобайки.

Напередодні Дня закоханих стало відомо, що перемогу одержала пара овець (на фото вище).

Трішки не дотягнули до перемоги пара білих левів.

Фото: Одеський зоопарк

Третіми за кількістю голосів стали фламінго.

Фото: Одеський зоопарк

13 лютого 2023 року у Одеському зоопарку визначили "Пари року - 2023". Тоді переможців стало троє.

"Переможцями цього року стала пара овець. Вони набрали 401 симпатію від підписників. 14 лютого о 12:00 запрошуємо усіх до Одеського зоопарку подивитися на нагородження переможців", - йдеться у повідомленні.