В Одеському зоопарку визначили "Пари року - 2023"
В зоопарку Одеси підбили підсумки конкурсу "Пара року – 2023"
Про це повідомили на facebook-сторінці КУ "Одеський зоопарк".
Одеський зоопарк підбив підсумки конкурсу "Пара року – 2023". Переможцями стали три пари.
На першому місці з великим відривом опинилася пара білих левів (на фото вгорі).
Друге місце посіла пара єнотів-полоскунів.
За третє місце боролися пара лам і вивірок звичайних, з невеличким відривом лідерство виборола пара вивірок.
14 лютого пари, які перемогли в конкурсі, отримують смачні подарунки. Показове годування переможців відбудеться о 12:00. Подивитися на переможців запрошують усіх охочих.
Конкурс "Пара року" Одеський зоопарк традиційно проводить з нагоди Дня святого Валентина, який відзначають 14 лютого. Переглянувши альбом на офіційній сторінці у фейсбук КУ "Одеський зоопарк" - "Пара року 2023", користувачі соцмережі могли віддати свій голос за найромантичнішу, на їхню думку, пару.
Парою минулого року були тигри.
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