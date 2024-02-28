Литва виділила €326 тис. на підтримку українських біженців

Про це інформує TV3.

Вказано, що кошти спрямують міністерству соціального захисту, праці та охорони здоров'я, яке розподілить їх за потребами українців.

Зокрема, на покриття витрат за лютий виділять 304 тис. євро від загальної суми. З них 130 тис. євро спрямують на одноразові виплати для облаштування проживання в муніципалітеті та компенсацію за навчання дитини за програмою дошкільної або передшкільної освіти, 160 тис. євро підуть на забезпечення стаціонарного соціального догляду. Ще 14 тис. євро виділять на інституційний соціальний догляд, що надається згідно з порядком виділення соціальних послуг іноземцям, встановленим міністром соціального захисту і праці