Молдова ще на рік продовжила тимчасовий захист для українців
У середу, 28 лютого, Молдова вирішила продовжити дію тимчасового захисту на території країни для українців ще на рік
Про це повідомляє пресслужба уряду Молдови.
"Строк надання тимчасового захисту переміщеним особам з України буде подовжено ще на один рік, починаючи з 1 березня 2024 року і закінчуючи 1 березня 2025 року", - йдеться у заяві.
Зазначається, що захист буде автоматично продовжено, як і термін дії документа, що посвідчує особу одержувача.
Ті, хто користується тимчасовим захистом у Молдові, матимуть право працювати на території країни без отримання права на тимчасове проживання з метою працевлаштування, за умови, що вони зареєстровані в територіальному підрозділі національного агентства із зайнятості, в радіусі якого вони проживають.
В уряді додали, що наразі на території Молдови перебувають понад 116 тисяч переміщених осіб з України. Майже 39 тисяч із них пройшли попередню реєстрацію для отримання тимчасового захисту, а понад 30 тисяч уже отримали документи, що засвідчують особу.
- Напередодні уряд Словаччини також погодив постанову про продовження терміну дії тимчасового притулку для українців, які через війну переїхали до країни.
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