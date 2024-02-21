Словаччина ще на рік продовжила тимчасовий захист для українців
У середу, 21 лютого, уряд Словаччини погодив постанову про продовження терміну дії тимчасового притулку для українців, які через війну переїхали до країни
Про це пише SME.
Відповідно до рішення словацького уряду тимчасовий притулок для українців буде продовжено до 4 березня 2025 року.
Зазначається, що українці можуть оновити документ через електронні служби міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки.
Статус тимчасового притулку дозволяє біженцям працювати на території Словаччини, здобувати середню та вищу освіту, відвідувати школу, мати доступ до медичної допомоги та житла, а також дає право на матеріальну допомогу в разі потреби.
- Раніше польський сейм проголосував за продовження тимчасового захисту для біженців з України до 30 червня 2024 року.
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