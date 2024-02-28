У США продовжили дозвіл на перебування українців на два роки

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Гуманітарний пароль тимчасово дозволяє іноземцям перебувати в США на підставі гуманітарного статусу.

Маркарова зазначила, що громадяни України можуть отримати нові гуманітарні паролі, які будуть чинні ще два роки.

"Право поновити свій статус гуманітарного паролю отримали як українці, які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U), так і громадяни, яким було надано гуманітарний пароль в пунктах пропуску через державний кордон США у період з 11 лютого до 25 квітня 2022 року, до запровадження цієї програми", - акцентує посол.

Також Маркарова нагадала, інформація щодо умов та процедури отримання нових гуманітарних паролей оприлюднена на сайті Служби з питань громадянства та імміграції США.