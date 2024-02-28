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У США продовжили дозвіл на перебування українців на два роки

28 лютого, 2024 середа
14:07
Суспільство польща україна , біженці

Міністерство національної безпеки США ухвалило рішення продовжити можливість перебування українців у державі за гуманітарними паролями ще на два роки

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Гуманітарний пароль тимчасово дозволяє іноземцям перебувати в США на підставі гуманітарного статусу.

Маркарова зазначила, що громадяни України можуть отримати нові гуманітарні паролі, які будуть чинні ще два роки.

"Право поновити свій статус гуманітарного паролю отримали як українці, які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine (U4U), так і громадяни, яким було надано гуманітарний пароль в пунктах пропуску через державний кордон США у період з 11 лютого до 25 квітня 2022 року, до запровадження цієї програми", - акцентує посол.

Також Маркарова нагадала, інформація щодо умов та процедури отримання нових гуманітарних паролей оприлюднена на сайті Служби з питань громадянства та імміграції США.

  • 14 березня міністерство національної безпеки США ухвалило рішення продовжити термін перебування громадян України, які в'їхали на американську територію за програмою "Єднання для України" (United for Ukraine), ще на один рік. Програма дає право на в’їзд до США й перебування в країні терміном до двох років за гуманітарним дозволом. Для участі в програмі українця має підтримати спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у США.
Теги:
Світ
Україна
Війна з Росією
США
допомога США Україні
біженці з України
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