Лубінець: чисельність населення України скоротилася до 35,8 млн людей

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Зазначається, що у відповідь на цю демографічну ситуацію у 2023 році було ухвалено "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)", що передбачає державне фінансування зберігання репродуктивних клітин захисників і захисниць, у випадку отримання поранень, які впливають на репродуктивні функції.

Втім він додав, що у разі загибелі військовослужбовців, клітини підлягають утилізації. Тому Лубінець запропонував закласти видатки в бюджеті на кріоконсервацію репродуктивних клітин. У Держбюджеті на 2025 рік ці пропозиції були враховані.

"В Україні варто посилити інформування громадян про можливості державних медичних гарантій та вдосконалити законодавство щодо біологічного батьківства, включно зі змінами до Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України та Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", - наголосив омбудсмен.