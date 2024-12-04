Лубінець: чисельність населення України скоротилася до 35,8 млн людей
За час повномасштабного вторгнення Росії кількість населення в Україні зменшилася до 35,8 млн людей. За прогнозами, чисельність до 2051 року може впасти до 25,2 млн
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Зазначається, що у відповідь на цю демографічну ситуацію у 2023 році було ухвалено "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)", що передбачає державне фінансування зберігання репродуктивних клітин захисників і захисниць, у випадку отримання поранень, які впливають на репродуктивні функції.
Втім він додав, що у разі загибелі військовослужбовців, клітини підлягають утилізації. Тому Лубінець запропонував закласти видатки в бюджеті на кріоконсервацію репродуктивних клітин. У Держбюджеті на 2025 рік ці пропозиції були враховані.
"В Україні варто посилити інформування громадян про можливості державних медичних гарантій та вдосконалити законодавство щодо біологічного батьківства, включно зі змінами до Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України та Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", - наголосив омбудсмен.
- Напередодні The Economist з посиланням на дані західної розвідки, представників оборонного відомства, інформацію з відкритих джерел та з сайту Ualosses повідомило, що за час повномасштабного вторгнення на війні проти російських бойовиків могли загинути від 60 до 100 тисяч людей. Близько 400 тисяч солдатів могли дістати поранення.
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