Мармурові, блискучі або космічні: як гарно розфарбувати яйця на Великдень

Великодні крашанки - це не лише традиція, але й весела творча активність, яка збирає друзів і родину разом. У матеріалі Еспресо ми зібрали для вас найцікавіші та найкреативніші способи, як прикрасити яйця до свята. Ці ідеї допоможуть створити святковий настрій та порадувати дорогих людей у цей особливий час.

Просто розфарбувати яйця за допомогою харчових фарбників – це досить банально, однак, якщо додати цікаві елементи або техніки, крашанки стануть набагато оригінальнішими. Крім того, ми допоможемо вам розібратися, як самостійного зробити натуральні фарбники, які не будуть містити шкідливих домішок та речовин.

Як зробити крашанку за допомогою натуральних фарбників?

Фарбування великодніх яєць натуральними барвниками - це чудовий спосіб створити красиві, екологічно чисті крашанки, які не будуть містити шкідливих речовин.

Після фарбування яєць, щоб збільшити блиск і насиченість кольору, натріть їх соняшниковою олією. Крім того, який би ви спосіб фарбування не обрали, завжди виймайте яйця з холодильника за 20 хвилин до початку процесу. Це необхідно для того, щоб вони не тріснули під час фарбування. Також, щоб забезпечити рівномірне нанесення барвника, протріть поверхню яйця спиртом за допомогою кухонної губки або розчином харчової соди.

Ідей приготування натуральних барвників та фарбування яєць дуже багато, розберемо найкращі варіанти.

Фото: Pinterest

Червоні та рожеві крашанки

Червоний та рожевий колір крашанок можна отримати з буряка, відтінок буде залежати від того, скільки часу ви будете тримати яйця у фарбнику. Для приготування розчину вам потрібно добре промити буряк та розрізати на частини. Додайте до буряку 1 літр води, доведіть до кипіння і варіть протягом 30-35 хвилин. Потім додайте по одній столовій ложці оцту й солі та опустіть яйця. Варіть на невеликому вогні 12 хвилин та вимкніть плиту. Яйця залиште у розчині до тих пір, доки вони повністю не охолонуть.

Оранжеві, коричневі або темно-червоні крашанки

Фарбування великодніх яєць лушпинням цибулі - це дуже популярний та традиційний спосіб, який дозволяє отримати красивий коричневий або червоно-оранжевий колір.

Покладіть лушпиння у каструлю, додайте воду та сіль (приблизно 1-2 столові ложки). Варіть суміш протягом 20-60 хвилин, щоб вода адсорбувала кольорові пігменти з лушпиння. Чим довше будете варити, тим більш насичений колір яєць ви потім отримаєте.

Покладіть білі яйця у каструлю з вареним лушпинням. Варіть їх разом протягом 10-12 хвилин. Після приготування дістаньте яйця з розчину та дайте їм охолонути у посудині з холодною водою.

Фото: Pinterest

Для того, щоб отримати світло-коричневий колір, можна також використати каву. Для фарбування яєць цим способом, вам знадобиться 5 чайних ложок меленої кави та один літр води. Поставте цю суміш на повільний вогонь та варіть після закипання ще 7-10 хвилин. Потім зніміть з плити та процідіть, щоб відокремити гущу. Охолоджену рідину доведіть до кімнатної температури, а потім опустіть туди яйця. Поставте знову на вогонь, доведіть до кипіння і варіть протягом 10-12 хвилин.

Жовті крашанки

Пофарбувати яйця в жовтий колір можна за допомогою натуральних інгредієнтів, таких як куркума, карі або морква.

Змішайте куркуму чи карі (3 ст. л.) з двома літрами води, додайте трохи оцту та солі (по 1 ст. л.) і варіть протягом 5-7 хвилин на маленькому вогні. Покладіть яйця у розчин зі спеціями, дайте закипіти та варіть протягом 10-12 хвилин. Для більш насиченого кольору залиште яйця до повного охолодження в розчині (3-4 години), якщо ж ви хочете отримати блідо-жовтий відтінок, тоді після приготування одразу виймайте яйця з розчину та перекладіть на паперові рушники.

Сині, сіро-блакитні, фіолетові крашанки

Цікаві відтінки сірого, бузкового та синього кольорів можна отримати, якщо профарбувати крашанки за допомогою гібіскуса (чаю каркаде). Відтінок буде залежати від часу "настоювання", а також виробника та сорту чаю. Адже подекуди він може зафарбувати яйця навіть у сіро-коричневий.

Для фарбування цим способом підійдуть яйця лише білого кольору. Додайте приблизно 4 столові ложки каркаде в каструлю, залийте літром води. Після закипання, вимкніть плиту та дайте розчину охолонути. Відваріть в іншій посудині яйця та перекладіть їх в холодну воду.

Відвар з гібіскуса процідіть через сито (якщо цього не робити, тоді буде цікавий малюнок) та додайте столову ложку оцту. У цей розчин помістіть зварені яйця на 2 години, перевіряйте час від часу насиченість фарбування. Викладіть крашанки на паперовий рушник, коли вони висохнуть, ви вже зможете оцінити ступінь яскравості кольору. Якщо ви вирішите зробити крашанки більш насиченого кольору, тоді опустіть їх знову у розчин каркаде на 1-2 години.

Для того, щоб отримати сині або фіолетові крашанки, можна використати червоноголову капусту. Для цього наріжте червону капусту на шматочки і перекладіть в каструлю. Додайте воду, щоб капуста була повністю покрита, доведіть до кипіння. Варіть її протягом 20-30 хвилин, доки вода не стане фіолетовою або синьою. Дайте розчину повністю охолонути, а потім процідіть.

Експерти зазначають, якщо на цьому етапі нічого не додавати до води, тоді крашанки будуть фіолетові, якщо додати оцет, тоді вони вийдуть синіми. Тож, якщо ви хочете отримати синій колір, тоді додайте декілька столових ложок оцту до охолодженого розчину та покладіть зварені яйця (вони мають бути повністю охолоджені) на 3-5 годин або на ніч.

Ще можна зробити "космічний" ефект за допомогою червоноголової капусти. Для цього треба крупно нашинкувати капусту, частину викласти на дно каструлі, потім додати яйця та знову капусту. У каструлю ще необхідно налити воду та додати по 2 столові ложки оцту та солі. Після закипання варити протягом 10-12 хвилин та вимкнути плиту. Залишити крашанками в цьому розчині на цілу ніч. Зранку дістаньте з розчину, просушіть та натріть олією.

Фото: Колаж Еспресо TV

Зелені крашанки

Для приготування таких крашанок залийте шпинат літром води, доведіть до кипіння і варіть протягом 4-5 хвилин. Зніміть з вогню, дайте рідині охолонути, а потім покладіть у неї круто зварені яйця і залиште так на 6 годин. Такі крашанки матимуть світло-зелений відтінок.

Крім того, замість шпинату можна використати свіжу кропиву, петрушку та іншу зелень. Для того, щоб колір був дуже насичений, зваріть більш міцний відвар та витримайте його ніч, а потім зранку опустіть в нього крашанки на три години.

Як отримати блискучі крашанки?

Для того, щоб отримати цікаві та оригінальні крашанки, які будуть мерехтіти, вам знадобиться всього пару інгредієнтів:

білі яйця

червоне вино (будь-яке) – 0,75-1 л

цукор - 3-4 ст. л.

оцет – 3 ст. л.

Налийте червоне вино в каструлю та обережно занурте сирі яйця так, щоб вони повністю були покриті напоєм. Додайте цукор та оцет. Після закипання варіть круто протягом 10-12 хвилин. Залиште яйця в цьому розчині на ніч, а зранку перекладіть їх на паперові рушники та дайте добре висохнути.

Якщо ви використаєте червоне вино, як в рецепті, тоді яйця будуть досить темного сіро-фіолетового кольору з мерехтінням. Водночас, якщо ви використаєте біле вино та додасте декілька крапель будь-якого харчового фарбника, тоді ви отримаєте кольорові крашанки з мерехтінням.

Фото: Колаж Еспресо TV

Як зробити Великодні яйця з мармуровим ефектом?

Яйця, які були оформлені таким чином виглядають просто неймовірно. Крім того, всі вони виходять унікальними та неповторними за рахунок оригінального малюнку та різній мірі фарбування натурального барвника.

Інгредієнти:

білі яйця

сіль – 1 ст. л.

оцет 9% – 2 ст. л.

чай каркаде – 100 г

цибулеве лушпиння та звичайний папір

Підготуйте цибулеве лушпиння та звичайний папір, їх потрібно нарізати дрібно (різної форми) та змішати приблизно в однакових пропорціях. Змочіть просто водою кожне яйце та занурте у посудину з нарізаним лушпинням та папером. Обережно обгорніть яйця марлею та добре зв'яжіть ниткою зверху, щоб під час варіння, лушпиння не зміщалось та малюнок був більш чітким.

У каструлю насипте каркаде на дно, зверху викладіть яйця та додайте сіль, залишки лушпиння. Залийте все водою та додайте оцет. Після закипання варіть яйця протягом 12 хвилин та вимикайте плиту. Крашанки мають побути в розчині ще приблизно 20 хвилин, а потім їх можна дістати, звільнити від марлі та лушпиння. Натріть крашанки олією для блиску.

Фото: Depositphotos

Оформлення за допомогою квітів та листя

Для цього способу знадобиться капроновий мішечок або, наприклад, звичайна шкарпетка з капрону чи обрізана частина колготок. Зварені в круту яйця перемістіть в цей мішечок, далі обережно викладіть та добре розправте квітку або листок рослини, а потім зав'яжіть капрон.

Після цього перекладіть яйце в посудину з барвником на час, що зазначено згідно з інструкцією фарбника. Після цього витягайте яйця з посудини на паперовий рушник та зачекайте доки вони підсохнуть. Потім приберіть капрон з яйця та насаджуйтесь гарним природнім малюнком. Натріть крашанки олією для блиску.

Фото: Колаж Еспресо TV

Декорування яєць за допомогою рису

Цей спосіб дуже простий, але крашанки мають дуже цікавий та незвичний вигляд. Вам знадобиться звичайний поліетиленовий пакет, насипте в нього рис. Додайте кілька крапель харчового барвника і перемішайте, щоб барвник профарбував рис. Помістіть варене яйце в пакет, зав'яжіть його та все разом перемішайте. Цей спосіб дуже легкий і не вимагає багато зусиль.

Фото: passionforsavings.com

Нехай кожна крашанка, розфарбована з любов'ю та увагою, несе у собі радість, спокій і надію. Вони не лише прикрашають наші свята, але й символізують відродження і нове життя. Цей святковий час має наповнити серця теплом, а крашанки стануть приємним доповненням.