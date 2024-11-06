Майже половина іноземних студентів у ЗВО Польщі - українці, - польське міністерство

Про це повідомили у пресслужбі міністерства науки та вищої освіти Польщі, передає Укрінформ.

"Кількість громадян України, прийнятих на навчання у 2023/2024 навчальному році, становила 19,9 тисячі. У тому числі 11,9 тисячі навчалися у приватних вишах, 7,8 тисячі – у державних та 0,2 тисячі – у церковних університетах", - розповіли у міністерстві.

Також там зазначили, що з українців, на яких поширюється дія спецзакону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни і які є студентами державних університетів, не стягується плата за денне навчання польською мовою.

Крім того, вони можуть претендувати на соціальну стипендію та кредит на навчання на підставі декларації про сімейне та матеріальне становище, що додається до заяви.

Також, громадяни України, на яких поширюється дія цього спецзакону, мають право претендувати на отримання стипендії ректора, стипендії для людей з інвалідністю та допомогу на загальних правилах для іноземних студентів.