Мешканці трьох областей отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу
Мешканці Донеччини, Сумщини та Харківщини, у межах експериментального проєкту, будуть отримувати газ у балонах як гуманітарну допомогу
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, для жителів Донеччини, Сумщини та Харківщини діятиме експериментальний проєкт, завдяки якому вони зможуть отримувати газ у балонах як гуманітарну допомогу.
Шмигаль зазначив, що відповідне рішення прийнято за результатами виїзних засідань у прифронтові громади, де представники уряду зібрали значний обсяг проблематики.
- Уряд у вівторок, 30 липня, затвердив постанову, завдяки якій мешканці прифронтових громад зможуть безплатно заготовляти дрова для домашніх потреб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.94 Купівля 40.94Продаж 41.41
- EUR Купівля 44.69Продаж 45.42
- Актуальне
- Важливе