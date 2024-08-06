Мешканці трьох областей отримуватимуть газ у балонах як гуманітарну допомогу

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, для жителів Донеччини, Сумщини та Харківщини діятиме експериментальний проєкт, завдяки якому вони зможуть отримувати газ у балонах як гуманітарну допомогу.

Шмигаль зазначив, що відповідне рішення прийнято за результатами виїзних засідань у прифронтові громади, де представники уряду зібрали значний обсяг проблематики.