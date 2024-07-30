Мешканці прифронтових громад зможуть безплатно заготовляти дрова: уряд затвердив постанову

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, під час виїзних засідань уряд узяв на контроль вирішення проблеми заготівлі деревини. Зокрема затвердили постанову, завдяки якій мешканці прифронтових громад зможуть безплатно заготовляти дрова для домашніх потреб без шкоди для українських лісів.

Також уряд ухвалив рамкову Концепцію державної програми комплексного водозабезпечення для дев’яти регіонів, які найбільше постраждали від бойових дій. Зазначається, що на її основі найближчим часом буде розроблено відповідну програму.



"Наша мета - забезпечити людей та підприємства достатньою кількістю води, модернізувати інженерні системи, диверсифікувати джерела водопостачання", - додав Шмигаль.