Метою росіян є не просто знищити провідника, їхня мета - зачистити від українців нашу державу, - нардеп Синютка про вбивство Андрія Парубія
Вбивством Андрія Парубія росіяни частково досягли своєї мети, а чи максимально - буде залежати від нас
Таку думку висловив народний депутат України Олег Синютка в етері Еспресо.
"Мінімально, звичайно, що вони (замовники вбивства Андрія Парубія, - ред.) досягнули (своєї мети, - ред.). Тому що серед нас немає Андрія. І дуже часто в нас в дискусіях, які відбувалися всередині Європейської Солідарності, і в тих дискусіях, які були в парламенті, то його слово, його позиція, воно важливо, воно значиме. Звичайно, що знищивши його як провідника, як постать, звичайно, що московити частково досягнули своєї мети. А чи максимально вони досягнуть своєї мети, це вже буде залежати від нас. Бо мета ж московитів винищити не просто провідника, їхня мета - зачистити нашу землю, їхня мета - зачистити від українців нашу державу, нашу землю", - сказав він.
Читайте також: Комендант Майдану і голова Верховної Ради, яка приймала історичні рішення: ким був Андрій Парубій, якого вбили у Львові
Олег Синютка зауважив, що питанням лишається те, чи вдасться росіянам це зробити.
"І отут питання, чи вдасться їм це все зробити. Бо точно Андрій протистояв цьому, точно Андрій своєю роботою, своєю позицією не давав їм можливості цього зробити. Тому інструмент, щоб москалі не тішилися, це стояти, стояти разом, іти вперед і не спокушатися на чужі цінності, а стояти на своїй землі твердо зі своїми переконаннями, зі своїми цінностями. Тоді в них не буде жодних шансів завершити ту роботу, яку вони, на жаль, частково здійснили вчора ополудні", - додав народний депутат.
- У Львові 30 серпня близько опівдня на вулиці Єфремова вбили громадського й політичного діяча Андрія Парубія. Убивця здійснив у нього близько 8 пострілів з пістолета. За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив і поїхав далі.
- Головний прокурор Львівщини Микола Мерет під час брифінгу повідомив, що слідство вивчає російський слід у вбивстві Парубія й не бачить зв'язку з убивством відомої мовознавиці Ірини Фаріон, що сталося торік у Львові.
- Після вбивства Парубія народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв заявив, що Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили. В УДО згодом пояснили, чому так зробили.
