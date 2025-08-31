Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Метою росіян є не просто знищити провідника, їхня мета - зачистити від українців нашу державу, - нардеп Синютка про вбивство Андрія Парубія
Ексклюзив

Метою росіян є не просто знищити провідника, їхня мета - зачистити від українців нашу державу, - нардеп Синютка про вбивство Андрія Парубія

Марина Клюєва
31 серпня, 2025 неділя
18:14
Суспільство Андрій Парубій

Вбивством Андрія Парубія росіяни частково досягли своєї мети, а чи максимально - буде залежати від нас

Зміст

Таку думку висловив народний депутат України Олег Синютка в етері Еспресо. 

"Мінімально, звичайно, що вони (замовники вбивства Андрія Парубія, - ред.) досягнули (своєї мети,  - ред.). Тому що серед нас немає Андрія. І дуже часто в нас в дискусіях, які відбувалися всередині Європейської Солідарності, і в тих дискусіях, які були в парламенті, то його слово, його позиція, воно важливо, воно значиме. Звичайно, що знищивши його як провідника, як постать, звичайно, що московити частково досягнули своєї мети. А чи максимально вони досягнуть своєї мети, це вже буде залежати від нас. Бо мета ж московитів винищити не просто провідника, їхня мета - зачистити нашу землю, їхня мета - зачистити від українців нашу державу, нашу землю", - сказав він. 

Читайте також: Комендант Майдану і голова Верховної Ради, яка приймала історичні рішення: ким був Андрій Парубій, якого вбили у Львові

Олег Синютка зауважив, що питанням лишається те, чи вдасться росіянам це зробити. 

"І отут питання, чи вдасться їм це все зробити. Бо точно Андрій протистояв цьому, точно Андрій своєю роботою, своєю позицією не давав їм можливості цього зробити. Тому інструмент, щоб москалі не тішилися, це стояти, стояти разом, іти вперед і не спокушатися на чужі цінності, а стояти на своїй землі твердо зі своїми переконаннями, зі своїми цінностями. Тоді в них не буде жодних шансів завершити ту роботу, яку вони, на жаль, частково здійснили вчора ополудні", - додав народний депутат.

  • У Львові 30 серпня близько опівдня на вулиці Єфремова вбили громадського й політичного діяча Андрія Парубія. Убивця здійснив у нього близько 8 пострілів з пістолета. За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив і поїхав далі.
  • Головний прокурор Львівщини Микола Мерет під час брифінгу повідомив, що слідство вивчає російський слід у вбивстві Парубія й не бачить зв'язку з убивством  відомої мовознавиці Ірини Фаріон, що сталося торік у Львові.
  • Після вбивства Парубія народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв заявив, що Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили. В УДО згодом пояснили, чому так зробили.
Теги:
Відео
Новини
Кримінал
Україна
політика
Львів
Андрій Парубій
ВРУ
Війна з Росією
політика Львів
кримінал Львів
суспільство Львів
Інформаційний марафон з Вереснем
Читайте також:
Іван Гаврилюк
Автор Дар'я Тарасова
28 серпня, 2025 четвер
У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк
Рубль подешевшав
Автор Ксенія Золотова
29 серпня, 2025 п'ятниця
Економіка РФ фактично зупинилася, Кремль вимушено забиратиме ресурси у цивільних секторів, - ЦПД
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
Автор Віталій Бесараб
30 серпня, 2025 субота
Окупанти не можуть забезпечити логістику на правому березі річки Оскіл, а тому переправляють боєприпаси так званими "верблюдами", - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
Київ
+29.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
31 серпня
19:37
Огляд
Учителька
Зарплата вчителя на 10 тис. не дотягує до середньої в Україні: чому доплати не рятують фінансове становище освітян
19:10
Інтерв’ю
Україна НАТО
Москва боїться іноземних миротворчих контингентів в Україні, бо тоді відновити війну буде складно, - Фейгін
18:58
Ексклюзив
Петер Мадяр
Інформаційні вкиди в Угорщині проти опозиційного до Орбана Петера Мадяра керуються із посольства РФ, - голова угорської громади Києва Томпа
18:43
Перший бойовий пуск українських ракет "Фламінго"
"Фламінго" полетіли на Росію: з'явилося перше відео
18:35
Ексклюзив
ЗСУ
Дніпровщина рано чи пізно сталася б, - офіцер ЗСУ Ткачук
18:31
Оновлено
ФК "Карпати"
"Динамо" розтрощило "Полісся", "ЛНЗ Черкаси" програло "Вересу": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
18:16
"Люди не зрозуміють": Железняк пояснив, чому Зеленський зняв з розгляду законопроєкт про декриміналізацію порно
18:05
OPINION
Про погану практику перекладання відповідальності на армію
17:49
Сергій та Олена Аксьонови
Пляжі, федеральні проєкти, цілющі грязі: на чому заробляє в Криму родина Аксьонова
17:34
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили по Україні "шахеди": ситуація ввечері 31 серпня
17:25
"Налетіли і спалили": в ГУР показали, як бійці спецпідрозділу "Примари" знищують ворожі цілі в Криму
17:15
Інтерв’ю
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
За 3,5 роки Росія навчилась сучасної війни, але вона все ж значно слабша, ніж уявляють у світі, - австралійський генерал Раян
17:09
"Передавати все необхідне і побільше. Особливо на Донецький напрямок": волонтерка Берлінська попередила про можливий новий наступ росіян
16:41
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 77 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
16:05
Петер Сіярто
Сіярто детально розповів, як Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС
16:04
OPINION
Як підвищити дієвість зовнішнього сектора економіки України
15:50
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
"Росіяни не поспішають відновлювати знищені НПЗ": експерт Омельченко назвав причину
15:27
Літак
Китай та Індія відновлять пряме авіасполучення після п’ятирічної перерви
15:08
ЗСУ
"Тактична перемога": в ОСУВ "Дніпро"прокоментували звільнення Мирного під Куп'янськом
14:36
Оксен Лісовий
"Лише від певних модулів": студенти та учні не зможуть повністю відмовитися від військової підготовки з релігійних міркувань
14:29
У Києві поруч зі зруйнованим російською ракетою будинком відбулось прощання з 24-річною матір'ю та її 2-річною донькою
14:16
Розвідка: ПВК "Вагнер" зазнала провалу в Малі, джихадисти посилюють вплив
14:07
OPINION
Гарантії як "стратегічна невизначеність"
14:05
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сили оборони запланували нові удари вглиб РФ: Зеленський заслухав доповідь Сирського
13:26
Оновлено
Нічна атака РФ: в Херсоні загинув чоловік, на Одещині є постраждалий, Чорноморськ продовжує працювати від генераторів
13:00
атака дронами, шахед, герань
Росіяни вперше дістали особливим дроном до населеного пункту за 100 км від Дніпра: чим це загрожує
12:51
Ексклюзив
школа, вчителька
Соціальний статус вчителя в Україні впав до мінімуму, - ексміністерка освіти Гриневич
12:23
морська міна
Біля Одеси цивільне судно натрапило на вибухівку у морі
12:15
Ексклюзив
Вода
Щоб розв'язати проблему з водою в окупованому Донецьку росіянам потрібно зупиняти бойові дії, - Андрющенко
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС обговорює заморожені російські активи та способи впливу на РФ, поки та обстрілює українські міста. Акценти світових ЗМІ 31 серпня
12:10
У підмосковній Балашисі палає хімзавод: чорний дим накрив місто, мешканці скаржаться на гар
12:08
Анонс
Андрій Парубій
Останнє велике інтервʼю Андрія Парубія: дивіться сьогодні на Еспресо
12:00
OPINION
Москва мусить горіти
11:32
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Ніжині "шахед" влучив по об’єкту критичної інфраструктури: місто залишилося без води та світла
11:17
електроенергія, шахеди
ISW: Росія, імовірно, готується посилити повітряні удари по українській енергосистемі
11:02
Окупанти, кримінал, росіяни
Російський військовий розстріляв мирного жителя в селищі біля Покровська
10:02
OPINION
Удари по "Дружбі": кому буде гірше?
10:00
окупанти, орки
Генштаб ЗСУ: Весняно-літня кампанія РФ зазнала провалу, втрати перевищили 291 тисячу військових
09:33
Путін прибув до Китаю на парад і саміт ШОС
09:15
Андрій Парубій
В УДО пояснили, чому Парубію не надали державну охорону перед убивством
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV