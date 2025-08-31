Метою росіян є не просто знищити провідника, їхня мета - зачистити від українців нашу державу, - нардеп Синютка про вбивство Андрія Парубія

Таку думку висловив народний депутат України Олег Синютка в етері Еспресо.

"Мінімально, звичайно, що вони (замовники вбивства Андрія Парубія, - ред.) досягнули (своєї мети, - ред.). Тому що серед нас немає Андрія. І дуже часто в нас в дискусіях, які відбувалися всередині Європейської Солідарності, і в тих дискусіях, які були в парламенті, то його слово, його позиція, воно важливо, воно значиме. Звичайно, що знищивши його як провідника, як постать, звичайно, що московити частково досягнули своєї мети. А чи максимально вони досягнуть своєї мети, це вже буде залежати від нас. Бо мета ж московитів винищити не просто провідника, їхня мета - зачистити нашу землю, їхня мета - зачистити від українців нашу державу, нашу землю", - сказав він.

Олег Синютка зауважив, що питанням лишається те, чи вдасться росіянам це зробити.

"І отут питання, чи вдасться їм це все зробити. Бо точно Андрій протистояв цьому, точно Андрій своєю роботою, своєю позицією не давав їм можливості цього зробити. Тому інструмент, щоб москалі не тішилися, це стояти, стояти разом, іти вперед і не спокушатися на чужі цінності, а стояти на своїй землі твердо зі своїми переконаннями, зі своїми цінностями. Тоді в них не буде жодних шансів завершити ту роботу, яку вони, на жаль, частково здійснили вчора ополудні", - додав народний депутат.