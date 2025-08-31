В УДО пояснили, чому Парубію не надали державну охорону перед убивством

Про це йдеться у заяві УДО.

В Управлінні наголосили, що відомство діє виключно у межах чинного законодавства та виконує покладені на нього завдання відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб".

Згідно з цим законом, державна охорона обов’язково надається у місцях постійного чи тимчасового перебування таким високопосадовцям:

голові Верховної Ради;

прем’єр-міністру;

голові Конституційного Суду;

голові Верховного Суду;

першому заступнику та заступнику голови Верховної Ради;

першому віцепрем’єр-міністру;

міністру закордонних справ;

генеральному прокурору;

міністру оборони.

Окрім того, протягом строку їхніх повноважень охороною забезпечуються також члени родин цих посадових осіб.

Разом з тим, після завершення каденції державна охорона зберігається лише протягом одного року. Винятком є ситуації, коли стосовно таких осіб набирає чинності обвинувальний вирок суду.

Нагадаємо, що народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв заявив, що колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили.