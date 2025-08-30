Парубій за півроку до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили, - нардеп Ар'єв

Про це він заявив в етері КИЇВ24.

"Ми будемо з цим обов'язково розбиратися, тому що півроку тому Андрій звертався з заявою про надання йому охорони, а охорона надана не була. Були до цього повідомлення про те, що щодо кількох державних політичних діячів є загрози", - зазначив нардеп.

Він наголосив, що будуть підняті всі документи, пов’язані з цим питанням, і що замовники злочину мають понести відповідальність.

"Будуть відповідати всі ті, хто замовив підле вбивство. Андрія розстріляли в спину, як НКВДисти розстрілювали українських патріотів у 30-х і 40-х роках", - підсумував Ар'єв.