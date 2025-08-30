Парубій за півроку до вбивства просив про держохорону, але йому відмовили, - нардеп Ар'єв
Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв заявив, що колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили
Про це він заявив в етері КИЇВ24.
"Ми будемо з цим обов'язково розбиратися, тому що півроку тому Андрій звертався з заявою про надання йому охорони, а охорона надана не була. Були до цього повідомлення про те, що щодо кількох державних політичних діячів є загрози", - зазначив нардеп.
Читайте також: Комендант Майдану і голова Верховної Ради, яка приймала історичні рішення: ким був Андрій Парубій, якого вбили у Львові
Він наголосив, що будуть підняті всі документи, пов’язані з цим питанням, і що замовники злочину мають понести відповідальність.
"Будуть відповідати всі ті, хто замовив підле вбивство. Андрія розстріляли в спину, як НКВДисти розстрілювали українських патріотів у 30-х і 40-х роках", - підсумував Ар'єв.
- У суботу, 30 серпня, у Львові сталося вбивство колишнього спікера парламенту Андрія Парубія. За даними правоохоронців, його застрелила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. У місті оголосили спецоперацію "Сирена". Тіло Андрія Парубія станом на 16:45 забрали з місця вбивства.
