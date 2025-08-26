"Ми в шоці, доказів немає": Центр протидії корупції про справу детектива НАБУ

Про це в ефірі Еспресо сказала виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

"Руслана Магамедрасулова, одного з топдетективів НАБУ, СБУ тримає в заручниках - я б так назвала цей арешт і тримання в СІЗО. Перед тим як 22 липня був ухвалений закон, 21 липня СБУ провела нібито величезну спецоперацію з нейтралізації російських агентів у НАБУ. Вони провели десятки обшуків детективів НАБУ, і двох з них звинуватили чи то в державній зраді, чи то у співпраці з Росією - у своїх телеграм-каналах і офіційних комунікаціях СБУ фактично називала їх державними зрадниками та пособниками ворога.

Щодо трьох детективів були висунуті підозри у ДТП, які вони скоїли ще багато років тому, і загалом не ухилялися від відповідальності. У багатьох детективів були арештовані мобільні телефони, обшуки проводилися також у їхніх родичів", - зазначила Каленюк.

За словами виконавчої директорки Центру протидії корупції, справа Руслана Магамедрасулова - найбільш показова.

"СБУ таким чином передає сигнал усім іншим детективам НАБУ: ми можемо увірватися до твого дому, якщо ти детектив НАБУ і розслідуєш справи друзів президента. А Руслан Магамедрасулов був слідчим у справі проти Тимура Міндіча - друга президента. Тобто якщо ти розслідуєш друзів президента, ми до тебе увірвемося, втиснемо твою голову в асфальт, битимемо тебе по голові. Саме так сталося з Русланом".

Виконавча директорка Центру протидії корупції також додала, що Руслан Магамедрасулов просив доставити його до зали суду.

"Йому відмовили, але відмовили хитро. Суддя сказала, що нібито щойно отримала клопотання. Руслан Магамедрасулов був присутній онлайн із СІЗО і сказав, що просив раніше. Адвокати підтвердили, що запит був ще на початку серпня з тієї тюрми, СБУшної, Магамедрасулов подав клопотання про свою фізичну присутність у залі суду. Його не доставили, і суддя вирішила: добре, якщо треба доставити, то переносимо судове засідання. І до 9 вересня Руслан Магамедрасулов залишатиметься в СІЗО. Там же перебуває і його батько.

Адвокатка зайшла в справу Руслана Магамедрасулова, щоб мати з ним комунікацію в СІЗО і щоб зрозуміти: чи є докази, чи їх немає. Якщо справді була якась співпраця з Росією, ми маємо про це знати, і мають бути докази. І ми просто в шоці: там немає жодних доказів", - резюмувала Каленюк.