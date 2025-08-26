Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Ми в шоці, доказів немає": Центр протидії корупції про справу детектива НАБУ
Ексклюзив

"Ми в шоці, доказів немає": Центр протидії корупції про справу детектива НАБУ

Оксана Ліховід
26 серпня, 2025 вiвторок
08:56
Суспільство

Один із провідних детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов перебуває під арештом після спецоперації СБУ, в межах якої його звинуватили у співпраці з Росією. Попри гучні обвинувачення, справа досі не підтверджена доказами

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказала виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

"Руслана Магамедрасулова, одного з топдетективів НАБУ, СБУ тримає в заручниках - я б так назвала цей арешт і тримання в СІЗО. Перед тим як 22 липня був ухвалений закон, 21 липня СБУ провела нібито величезну спецоперацію з нейтралізації російських агентів у НАБУ. Вони провели десятки обшуків детективів НАБУ, і двох з них звинуватили чи то в державній зраді, чи то у співпраці з Росією - у своїх телеграм-каналах і офіційних комунікаціях СБУ фактично називала їх державними зрадниками та пособниками ворога.

Щодо трьох детективів були висунуті підозри у ДТП, які вони скоїли ще багато років тому, і загалом не ухилялися від відповідальності. У багатьох детективів були арештовані мобільні телефони, обшуки проводилися також у їхніх родичів", - зазначила Каленюк.

За словами виконавчої директорки Центру протидії корупції, справа Руслана Магамедрасулова - найбільш показова.

"СБУ таким чином передає сигнал усім іншим детективам НАБУ: ми можемо увірватися до твого дому, якщо ти детектив НАБУ і розслідуєш справи друзів президента. А Руслан Магамедрасулов був слідчим у справі проти Тимура Міндіча - друга президента. Тобто якщо ти розслідуєш друзів президента, ми до тебе увірвемося, втиснемо твою голову в асфальт, битимемо тебе по голові. Саме так сталося з Русланом".

Виконавча директорка Центру протидії корупції також додала, що Руслан Магамедрасулов просив доставити його до зали суду.

"Йому відмовили, але відмовили хитро. Суддя сказала, що нібито щойно отримала клопотання. Руслан Магамедрасулов був присутній онлайн із СІЗО і сказав, що просив раніше. Адвокати підтвердили, що запит був ще на початку серпня з тієї тюрми, СБУшної, Магамедрасулов подав клопотання про свою фізичну присутність у залі суду. Його не доставили, і суддя вирішила: добре, якщо треба доставити, то переносимо судове засідання. І до 9 вересня Руслан Магамедрасулов залишатиметься в СІЗО. Там же перебуває і його батько.

Адвокатка зайшла в справу Руслана Магамедрасулова, щоб мати з ним комунікацію в СІЗО і щоб зрозуміти: чи є докази, чи їх немає. Якщо справді була якась співпраця з Росією, ми маємо про це знати, і мають бути докази. І ми просто в шоці: там немає жодних доказів", - резюмувала Каленюк.

  • Зранку понеділка, 21 липня, представники Служби безпеки та Офісу генпрокурора провели масштабну спецоперацію з нейтралізації російського впливу на детективів Національного антикорупційного бюро в різних регіонах України. Також з обшуками прийшли до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).



     
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
СБУ
корупція в Україні
Війна з Росією
НАБУ
Інформаційний марафон ВЧ
Читайте також:
погода, опади, дощь
Автор Марія Науменко
25 серпня, 2025 понедiлок
"Найхолодніший день у найближчій перспективі": синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 26 серпня
Валерій Залужний
Автор Марія Науменко
25 серпня, 2025 понедiлок
Венс дзвонив Залужному після сварки Трампа й Зеленського у Білому домі, - The Guardian
Ізраїль вдарив по столиці Ємену, місту Caна (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Ізраїль вдарив по президентському палацу, сховищу палива та електростанціях у столиці Ємену
Київ
+12.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 48.05
    Продаж 48.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
26 серпня
08:54
Оновлено
шахед
РФ атакувала Україну безпілотниками вночі та зранку 26 серпня: на Сумщині та Херсонщині є поранені
08:20
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті відбулося 174 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:03
OPINION
Турбулентність в елітах Росії. Що нам про це потрібно знати
07:37
Огляд
танкер зі зрідженим вуглекислим газом
Норвегія вперше у світі закачала вуглекислий газ на глибину 2,6 км під дном Північного моря: чому це важливо
07:29
Сибіга окреслив позицію України щодо гарантій безпеки під час розмови з Рубіо та європейськими дипломатами
07:02
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 4 танки, 33 артсистеми та 890 військових
06:21
Пентагон
Трамп заявив про намір змінити назву Пентагону на міністерство війни
05:42
прапор Росії
РФ виходить із конвенції про запобігання катуванням
00:50
Зеленський
Зеленський призначив нового посла України в Ісландії
00:28
"Виїхав не під час повномасштабної війни": Свириденко підтвердила, що її брат проживає за кордоном
2025, понедiлок
25 серпня
23:56
на фото: прапор Південно-Африканської Республіки
У ПАР застерегли жінок від пропозицій роботи в РФ, які поширюють у соцмережах
23:26
ЄС США
Адміністрація Трампа розглядає можливість запровадити санкції проти європейських посадовців, - Reuters
22:55
Трамп і Путін
Трамп каже, що обговорює з Путіним обмеження ядерних озброєнь
22:20
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
"Сподіватися на це марно": Іллєнко про розміщення іноземного контингенту в Україні
22:18
Рамштайн
Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться в Лондоні: у міноборони Німеччини озвучили дату
22:15
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Це підготовка до атаки на уряд Туска: Магда про заяви та наміри президента Польщі Навроцького щодо України
21:49
Укрпошта біля вокзалу у Рівному
Укрпошта виставила на продаж нерухомість на понад 180 млн грн
21:03
Росіяни поширюють фейки про ЗСУ, які на ТОТ "скидають мʼякі заміновані іграшки", - ЦПД
20:30
Трамп
"Я не диктатор": Трамп каже, що для нього честь, коли його жартома називають президентом Європи
20:15
Оновлено
Володимир Зеленський і Кіт Келлог
"Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів": Зеленський провів зустріч із Келлогом
20:00
OPINION
Більшість свідомих українських громадян – громадяни-самоучки
19:57
Огляд
дитсадок
Дитсадки можуть брати оплату з батьків, які не вчасно забирають дітей: уряд розширив перелік платних послуг у закладах освіти
19:56
Інфографіка
Укрзалізниця, потяг, поїзд
Зловити квитки стало легше: Укрзалізниця заявила про зниження попиту
19:30
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп назвав війну РФ проти України "великим конфліктом особистостей", додавши, що США "більше не витрачають гроші" на Київ
19:29
Ексклюзив
Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Певну партію ракет "Фламінго" вже, ймовірно, виготовлено, - Defense Express
19:13
Україна готується до евакуації 237 тис. людей. На Дніпровщині відкрили новий транзитний пункт
19:08
Валерій Залужний
Єрмак пропонував Залужному долучитися до політичної команди Зеленського, але він відмовився, - The Guardian
18:57
На Донеччині судитимуть військовослужбовця, який намагався продати зброї на понад 1,7 млн грн
18:54
Ексклюзив
Україна і Литва домовились про спільне виробництво зброї: які у цього перспективи та чим європейський союзник може нам допомогти
18:39
тюрма
В Україні на 15 років увʼязнили агента РФ, який коригував атаки на Одещину, вдаючи жінку
18:39
Оновлено
Володимир Зеленський і Ларс Клінґбайль
Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро, – міністр фінансів Клінгбайль під час візиту до Києва
18:09
Spotify
Україна вимагатиме від Apple Music, Spotify та YouTube Music заблокувати російські пісні
18:08
Ексклюзив
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
За два тижні у Трампа буде рішення щодо Росії, і це будуть не лише санкції, - американіст Довгополий
18:04
OPINION
Доказ політичної мудрості: Залужний відмовив Венсу
18:00
скеровано до суду
До ВАКС скерували обвинувальний акт щодо заволодіння 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів
17:55
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати усіх матчів 1/32 фіналу
17:55
військові США
У Вашингтоні нацгвардійці почали носити вогнепальну зброю за директивою глави Пентагону
17:47
Україна підтвердила участь у Євробаченні–2026
17:37
Ексклюзив
"Це дає надію суспільству, що військові дії будуть притухати", – експерт про законопроєкт, який може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років
17:35
у Києві презентували інсталяцію "Чорна хмара"
Ахтем Сеітаблаєв зачитав вірш Миколи Хвильового на тлі інсталяції "Чорна Хмара" для Burning Man
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV