Міноборони розпочало пілотний проєкт із реабілітації військових. Першочергові задачі

Про це інформує Міноборони.

Зазначається, що над пілотним проєктом працюватимуть цивільні та військові заклади охорони здоров’я, соціальні служби та органи місцевого самоврядування.

"Для цього процес реабілітації у сфері охорони здоровʼя повинен пройти етап реформування. Серед першочергових задач - уніфікація стандартів і протоколів, наскрізний моніторинг та контроль результатів. Також планується створення центрів досконалості – закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації", - йдеться у повідомленні.

Під час реформ також планують розробити так званий ефективний маршрут пацієнта. Він базуватиметься на прогнозі подальшого лікування та реабілітації, а також визначенні профільних закладів згідно з особливостями травм та захворювань.

"Створення єдиного реабілітаційного простору – глобальне завдання, яке потребує тісної співпраці між органами державної та регіональної влади, а також місцевого самоврядування. Дуже вдячна всім за активну позицію та зусилля по реалізації проєкту. Найближчим часом ми маємо протестувати спроможності системи, визначити виклики та створити прозору, ефективну та зручну для людини систему реабілітації", - зазначила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.