Мінцифри підписало меморандум з БЕБ для забезпечення прозорих закупівель БПЛА
Міністерство цифрової трансформації уклало меморандум про співпрацю з Бюро економічної безпеки для забезпечення прозорості в закупівлях БПЛА
Про це повідомляють віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та БЕБ.
"Підписання меморандуму з Бюро економічної безпеки - важливий крок для забезпечення прозорості в закупівлях БПЛА. Наша мета - створити умови, у яких виробники заробляють, а держава закуповує дрони за найвигіднішими цінами", - написав Федоров.
Також меморандум передбачає спільний моніторинг грантів, які українські виробники отримують від кластера Brave1 та запровадження сучасних ІТ-інструментів для підвищення ефективності роботи БЕБ.
Зокрема, сторони обговорили перспективні напрями співпраці у побудові Єдиної інформаційної системи, яка, за словами Федорова, оптимізує роботу Бюро, допоможе запобігати правопорушенням та розслідувати їх.
"ЄІС має стати ключовим інструментом для виявлення та оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави шляхом аналізу великих обсягів даних. Система пришвидшить та збільшить ефективність складання аналітичних висновків і рекомендацій. А також допоможе у прогнозуванні негативних явищ в економіці", - додали в Бюро.
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