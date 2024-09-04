Автоматизація процесів у ЗСУ: в Україні розробили інформаційно-комунікаційну систему "Імпульс"

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень розробили інформаційно-комунікаційну систему "Імпульс" у межах поетапної цифрової трансформації ЗСУ.

У Генштабі кажуть, що ця інновація покликана автоматизувати усі процедури, пов'язані зі стройовою частиною та службою персоналу. "Імпульс" має на меті зменшити бюрократичний тягар та дозволити військовим більше уваги приділяти іншим важливим поточним завданням.

"ЗСУ поступово вибудовують масштабну цифрову екосистему, невід’ємною частиною якої стане "Імпульс". Вже зараз триває робота над впровадженням відповідного мобільного застосунку. Невдовзі ЗСУ отримають доступну та прозору систему управління персоналом на всіх рівнях", - йдеться у повідомленні.