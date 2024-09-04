Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Автоматизація процесів у ЗСУ: в Україні розробили інформаційно-комунікаційну систему "Імпульс"

Автоматизація процесів у ЗСУ: в Україні розробили інформаційно-комунікаційну систему "Імпульс"

Юлія Лаврук
4 вересня, 2024 середа
13:14
Технології

В Україні розробили інформаційно-комунікаційну систему "Імпульс" для автоматизації у ЗСУ всіх процесів, пов'язаних зі стройовою частиною та службою персоналу

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Військовослужбовці Центру масштабування технологічних рішень розробили інформаційно-комунікаційну систему "Імпульс" у межах поетапної цифрової трансформації ЗСУ.

У Генштабі кажуть, що ця інновація покликана автоматизувати усі процедури, пов'язані зі стройовою частиною та службою персоналу. "Імпульс" має на меті зменшити бюрократичний тягар та дозволити військовим більше уваги приділяти іншим важливим поточним завданням.

"ЗСУ поступово вибудовують масштабну цифрову екосистему, невід’ємною частиною якої стане "Імпульс". Вже зараз триває робота над впровадженням відповідного мобільного застосунку. Невдовзі ЗСУ отримають доступну та прозору систему управління персоналом на всіх рівнях", - йдеться у повідомленні.

  • В Армія+ завершилося опитування, яке стосувалося онлайн-навчання та бажаних напрямків занять з військової справи. Найчастіше українські захисники та захисниці обирали безпілотні системи.

Теги:
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
3 вересня, 2024 вiвторок
"Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати"
Курськ
Автор Ольга Бабишена
3 вересня, 2024 вiвторок
"Вторгнення в Курську область прискорить поразку України": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 2 вересня
Пєсков
Автор Катерина Єсікова
4 вересня, 2024 середа
У Кремлі відреагували на заклики арештувати Путіна під час його візиту до Монголії
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 45.37
    Продаж 46.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
4 вересня
14:16
СБУ затримала бухгалтерку одеського заводу, яка готувала координати для російських ракетних ударів
14:14
Денис Малюська
ВР звільнила міністра юстиції Дениса Малюськи
14:05
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Шурма тихенько пішов у ліс. Чому Зеленський вирішив позбутися одного з "потужних менеджерів"?
13:57
Ексклюзив
Новини Львова
"Не планували дистанційного навчання": директорка львівського ліцею розповіла про руйнування від удару РФ
13:51
Оновлено
Наслідки удару РФ по Львову 4 вересня
РФ уночі та зранку атакувала Україну ракетами й БПЛА: у Львові 7 людей загинули, серед них - діти
13:41
Оновлено
Ольга Стефанішина
Парламент підтримав звільнення віцепрем'єрки з питань євроінтеграції Стефанішиної
13:32
Оновлено
Ірина Верещук
Рада не погодила звільнення віцепрем'єрки, міністерки з питань реінтеграції ТОТ Верещук
13:30
кореспондент Новини.LIVE Богдан Затула
На фронті загинув харківський журналіст Богдан Затула
13:27
Оновлено
Південноукраїнська АЕС
Енергоатом спростував інформацію про аварію на одному з енергоблоків Південноукраїнської АЕС
13:14
Олександр Камишін
Рада звільнила голову Мінстратегпрому Камишіна
13:00
"Гладіатор ІІ"
Режисер Рідлі Скотт пояснив, чому не покликав Рассела Кроу у "Гладіатор 2"
12:59
Віталій Коваль
Рада не підтримала звільнення Віталія Коваля з посади очільника Фонду держмайна
12:54
мобілізація
У Звягелі бракує працівників, п'ята частина жителів громади захищають Україну, - мер
12:35
Серіал "Мертві хлопці-детективи"
Netflix закрив серіал "Мертві хлопці-детективи" після звинувачень проти Ніла Ґеймана в сексуальному насильстві
12:34
Ексклюзив
Карта бойових дій за 28 серпня - 4 вересня
Карта бойових дій за період 28 серпня - 4 вересня: Москва горить, Покровський фронт стабілізується, але є нові загрози
12:24
Марʼяна Безугла
Рада провалила зняття Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки
12:13
погода осінь
Сильний вітер, вночі +14 °C: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на 5 вересня
12:07
OPINION
Микола Княжицький
У страху великі очі. Вибори в німецьких землях не зменшать допомоги для України
12:05
дрони
Українські захисники найбільше прагнуть навчатися роботи з безпілотними системами, - опитування в Армія+
12:02
шахед
Уночі щонайменше 4 російських "шахеди" залетіли в повітряний простір Білорусі, - "Гаюн"
11:49
Елтон Джон
Елтон Джон частково втратив зір після перенесеної інфекції 
11:33
Прем'єр Ірландії Саймон Гарріс
Прем'єр Ірландії Гарріс прибув до Києва
11:30
Ентоні Блінкен
Блінкена викликали до суду за відмову свідчити щодо виведення військ з Афганістану
11:08
Netflix показав трейлер мінісеріалу з Ніколь Кідман "Ідеальна пара", який порівнюють з "Великою маленькою брехнею"
11:07
Огляд
міжнародний огляд
Ракетний удар у Полтаві та наслідки звільнення голови Укренерго. Акценти світових ЗМІ 4 вересня
10:57
Оновлено
полтава обстріл
Росіяни 3 вересня балістикою атакували навчальний заклад у Полтаві: 53 людини загинули, 298 постраждали
10:51
Олександр Дубінський
Організував незаконний перетин кордону не одноразово: правоохоронці повідомили про нову підозру нардепу Дубінському
10:50
ХАЕС, Хмельницька АЕС
МАГАТЕ надасть Україні підтримку в добудові блоків Хмельницької АЕС
10:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:27
Рустем Умєров
Умєров летить у Німеччину на переговори з Пісторіусом: про що говоритимуть
10:10
Експравоохоронець допомагав РФ атакувати Торецьк: СБУ затримала підозрюваного
10:02
Американські актори Лієв Шрайбер і Джулія Гаарт зібрали 1,3 млн грн на підтримку дітей, постраждалих від війни в Україні 
10:02
OPINION
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Управлінська прірва в час війни
09:58
Газпром
Суд Гааги заарештував активи російського Газпрому в Північному морі
09:53
ппо
Сили ППО вночі збили 22 ворожих дрони та 7 крилатих ракет
09:11
Ілон Маск
"Порушило б санкції США проти РФ": Маск назвав ще одну причину, чому не дозволив увімкнути Starlink біля Криму
09:04
Ексклюзив
На Хмельниччині знешкодили боєголовку "Іскандера", яка містила майже пів тонни вибухівки
Наразі невідомо, як довго триватиме розбір і скільки людей залишаються під завалами: воєнкор Еспресо Лагутенко з Полтави
08:44
Дмитро Кулеба
Голова МЗС Кулеба подав до Ради заяву про відставку
08:44
пиво
Не тільки зброя й тварини: Росія імпортуватиме пиво з КНДР
08:23
Оновлено
ЗСУ війна фронт
На фронті за добу сталося 207 боєзіткнень: понад половина з них - на Покровському і Курахівському напрямках
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV