Українські захисники найбільше прагнуть навчатися роботі з безпілотними системами, - опитування в Армія+

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Як показали результати опитування, 16% військових обрали безпілотні системи як пріоритетну тему для навчання. Лідерство обрали 12%, а тактику - 11% захисників.

Фото: Міністерство оборони

Крім того, 54% військових, згідно з опитуванням, проходять онлайн-курси з військової справи хоча б раз на рік. Кожен третій респондент як мотивацію у проходженні навчань відзначив "просування по службі онлайн".

Також причинами мотивації захисники називали дистанційне отримання військово-облікової спеціальності та грошове заохочення за високі результати.

Фото: Міністерство оборони

"Нам важливо знати думку військових щодо більшості питань в армії. У цьому першому опитуванні побачили, на які теми нам треба зробити фокус в наступній версії Армія+, де з’явиться комплексне онлайн-навчання для військових. Зокрема, мова про безпілотні системи. І ми вже готуємо ці курси для наших захисників", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.