Українські захисники найбільше прагнуть навчатися роботі з безпілотними системами, - опитування в Армія+
В Армія+ завершилося опитування, яке стосувалося онлайн-навчання та бажаних напрямків занять з військової справи. Найчастіше українські захисники та захисниці обирали безпілотні системи
Про це повідомляє Міністерство оборони.
Як показали результати опитування, 16% військових обрали безпілотні системи як пріоритетну тему для навчання. Лідерство обрали 12%, а тактику - 11% захисників.
Фото: Міністерство оборони
Крім того, 54% військових, згідно з опитуванням, проходять онлайн-курси з військової справи хоча б раз на рік. Кожен третій респондент як мотивацію у проходженні навчань відзначив "просування по службі онлайн".
Також причинами мотивації захисники називали дистанційне отримання військово-облікової спеціальності та грошове заохочення за високі результати.
Фото: Міністерство оборони
"Нам важливо знати думку військових щодо більшості питань в армії. У цьому першому опитуванні побачили, на які теми нам треба зробити фокус в наступній версії Армія+, де з’явиться комплексне онлайн-навчання для військових. Зокрема, мова про безпілотні системи. І ми вже готуємо ці курси для наших захисників", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
- Уже 150 тис. українських військовослужбовців успішно пройшли авторизацію у застосунку "Армія+", який почав свою роботу 8 серпня.
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