Митники, податківці, прокурори: після перевірки рішень МСЕК скасовано 795 інвалідностей посадовців

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя

За підсумками перевірки 795 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам скасували, ще у 400 випадках ухвалили нові рішення, зокрема про зміну групи інвалідності – у 307 випадках, про зміну терміну встановлення інвалідності – у 93 випадках.

Найбільша кількість справ посадовців, яким було встановлено інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на:

Державну митну службу України – 810 справ. З них 572 уже розглянули, 236 рішень скасували, у 114 випадках рішення переглянуто

Державну податкову службу України – 518 справ. З них 413 розглянули, 154 рішень скасували, у 89 випадках рішення змінено

Органи прокуратури – 448 справ. З них 316 розглянули, 152 рішень скасовано, у 71 випадку ухвалили нові рішення, 46 осіб викликали на дообстеження.

Відповідно до інформації, наданої Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора, на сьогодні до перевірки включили 2630 справ посадових осіб із понад 70 державних органів, яким було встановлено інвалідність. Центр оцінювання функціонального стану людини розглянув 1989 справ, 83 осіб викликали на дообстеження для уточнення функціонального стану.

Перевірки, які охоплюють усі регіони, тривають. Їх проводять на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів".

З 1 січня 2025 року в Україні замість МСЕК запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини (ОПФО). Рішення про інвалідність більше не ухвалюють закриті комісії, натомість працюють експертні команди в медичних закладах, що складаються з практикуючих фахівців різних спеціальностей. Усі процеси цифровізували: документи зберігають в електронній системі, а оцінювання проходить за єдиними чіткими критеріями.

Станом на липень 2025 року до системи заведено понад 325 тисяч справ, з яких 277 143 – нові електронні скерування, а 48 197 – оцифровані матеріали, передані від МСЕК. 254 606 справ уже розглянули та підписали. У системі працюють 1388 експертних команд, до складу яких входять 7039 фахівців.