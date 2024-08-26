"Мою сім'ю намагалися викрасти": нардеп Дмитрук заявив про переслідування його родини
У понеділок, 26 серпня, народний депутат України, іподиякон УПЦ МП Артем Дмитрук заявив, що його сім'ю переслідували та намагались викрасти з готелю у Європі
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"Мою сім'ю намагалися викрасти! Мою матір, дружину і двох маленьких дітей вчора намагалися вкрасти з готелю в Європі.
Після першої невдалої спроби та вжитих нами заходів вони повторили спробу вже в аеропорту", - заявив нардеп.
Однак, за його словами, слава Богу, очевидці викликали охоронну фірму, яка запобігла їхньому викраденню.
"Було написано заяву в правоохоронні органи, після чого місцева поліція одразу провела розслідування на місці щодо зазначених нами осіб. Усіх їх, їхні автомобілі було встановлено", - додав Дмитрук.
Він зауважив, що правоохоронці також встановили факти стеження за його сім'єю в готелі, дорогою в аеропорт і в самому аеропорту.
"Сьогодні мені стало відомо, хто це робив, і які цілі переслідував. Про це розповім пізніше! Зараз, Слава Богу, стеження припинилося і вони можуть оговтатися після переслідувань, що відбуваються", - констатував він.
- Народний депутат України Артем Дмитрук, відомий лобіюванням інтересів Московського патріархату в парламенті, опублікував низку дописів про підготовку його затримання.
- У суботу, 24 серпня 2024 року, він незаконно виїхав до Молдови. 25 серпня йому оголосили підозру.
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