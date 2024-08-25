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Оновлено

Нардеп і одночасно іподиякон Московського патріархату Дмитрук утік до Молдови, - ЗМІ

25 серпня, 2024 неділя
16:24
Суспільство Народний депутат України Артем Дмитрук

Народний депутат України, іподиякон УПЦ МП Артем Дмитрук у суботу, 24 серпня 2024 року, незаконно виїхав до Молдови

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Про це із посиланням на власні поінформовані джерела в правоохоронних органах 24 серпня повідомив "Главред", а 25 серпня підтвердила "Українська правда".

За даними журналістів "Главреду", одесит Дмитрук у суботу, 24 серпня, "засвітився" у Молдові.

"Як повідомляє співрозмовник Главреда, дотичний до офісу прикордонної служби у Кишиневі, одіозного депутата помітили у поліції Штефан-Воде. За словами джерела, Дмитрук у присутності слідчого писав заяву про незаконний перетин кордону. Ця стаття, уточнює співрозмовник, дозволяє отримати статус біженця", - зазначає видання.

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"Дмитрук сьогодні о 12:00 перебував у прикордонній поліції Штефан-Воде, писав заяву про незаконний перетин кордону, щоб його пропустили далі. Слідчий ставив йому питання. Уже, мабуть, виїхав з Молдови", - розповів "Главреду" співрозмовник.

Натомість волонтер Ігор Лаченков наголошує, що дружина Дмитрука ще до того проживала у Молдові.

Почалося розслідування, телефон депутата відключено

"Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону", - повідомляє своєю чергою УП.

"Українська правда" намагалась зв'язатися із Дмитруком, але його мобільний номер телефону більше не обслуговується.

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При цьому, як зазначає видання, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав.

Торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП "Маяки-Удобне" автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 25 серпня за кордон не виїжджав.

Перед втечею депутат заявляв про нібито встановлення за ним стеження і підготовку його арешту та навіть вбивства.

Хто такий Артем Дмитрук

31 рік.

Народився у місті Козятині на Вінниччині.

Іподиякон церкви Московського патріархату. Спортсмен-пауерліфтер. Проросійський активіст. Антивакцинатор.

Палкий прихильник РПЦ та УПЦ МП. Часто виступав з різкими антиукраїнськими заявами.

Закінчив юридичний коледж.

Обраний до парламенту від 133 мажоритарного округу (місто Одеса) за підтримки "Слуги Народу". Наразі позафракційний.

Теги:
Кримінал
Верховна Рада
політика
Одеса
РПЦ
Молдова
митниця
УПЦ МП
СБУ
Одещина
поліція
Держприкордонслужба
Слуга народу
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