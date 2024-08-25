Нардеп і одночасно іподиякон Московського патріархату Дмитрук утік до Молдови, - ЗМІ
Народний депутат України, іподиякон УПЦ МП Артем Дмитрук у суботу, 24 серпня 2024 року, незаконно виїхав до Молдови
Про це із посиланням на власні поінформовані джерела в правоохоронних органах 24 серпня повідомив "Главред", а 25 серпня підтвердила "Українська правда".
За даними журналістів "Главреду", одесит Дмитрук у суботу, 24 серпня, "засвітився" у Молдові.
"Як повідомляє співрозмовник Главреда, дотичний до офісу прикордонної служби у Кишиневі, одіозного депутата помітили у поліції Штефан-Воде. За словами джерела, Дмитрук у присутності слідчого писав заяву про незаконний перетин кордону. Ця стаття, уточнює співрозмовник, дозволяє отримати статус біженця", - зазначає видання.
Читайте також: Нардеп Дмитрук вважає за необхідне "прибрати з календаря" День Незалежності
"Дмитрук сьогодні о 12:00 перебував у прикордонній поліції Штефан-Воде, писав заяву про незаконний перетин кордону, щоб його пропустили далі. Слідчий ставив йому питання. Уже, мабуть, виїхав з Молдови", - розповів "Главреду" співрозмовник.
Натомість волонтер Ігор Лаченков наголошує, що дружина Дмитрука ще до того проживала у Молдові.
Почалося розслідування, телефон депутата відключено
"Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону", - повідомляє своєю чергою УП.
"Українська правда" намагалась зв'язатися із Дмитруком, але його мобільний номер телефону більше не обслуговується.
Читайте також: Нардеп Дмитрук обурений "діями ЗСУ" в Курській області. У відповідь офіцер Карась оголосив "полювання" на політика
При цьому, як зазначає видання, востаннє законно Дмитрук перетинав кордон України з Молдовою на початку 2023 року і до 24 серпня 2024 року не виїжджав.
Торік 24 січня о 19:41 він повернувся в Україну з Молдови через ПП "Маяки-Удобне" автомобілем Toyota з державним номерним знаком і до неділі 25 серпня за кордон не виїжджав.
Перед втечею депутат заявляв про нібито встановлення за ним стеження і підготовку його арешту та навіть вбивства.
Хто такий Артем Дмитрук
31 рік.
Народився у місті Козятині на Вінниччині.
Іподиякон церкви Московського патріархату. Спортсмен-пауерліфтер. Проросійський активіст. Антивакцинатор.
Палкий прихильник РПЦ та УПЦ МП. Часто виступав з різкими антиукраїнськими заявами.
Закінчив юридичний коледж.
Обраний до парламенту від 133 мажоритарного округу (місто Одеса) за підтримки "Слуги Народу". Наразі позафракційний.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.52Продаж 46.22
- Актуальне
- Важливе