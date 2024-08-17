Нардеп Дмитрук обурений "діями ЗСУ" в Курській області. У відповідь офіцер Карась оголосив "полювання" на політика

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ввечері суботи, 17 серпня, у Telegram-каналі народного депутата Артема Дмитрука зʼявився допис з критикою "дій ЗСУ" в Курській області. Колишній представник партії "Слуга Народу" поширив проросійські наративи про буцімто знущання українськими воїнами з цивільних та мародерство.

"Чи є в цьому щось "героїчне" чи "патріотичне"? Ні, звісно. Це чиста робота проти нас. І справа не лише у моральному аспекті. Кожен такий інцидент працює проти нас!", - заявив нардеп Дмитрук.

Фото: Соцмережі

Реакція суспільства

На слова Артема Дмитрука одним з перших відреагував Євген Карась - офіцер, заступник командира 14-го полку ЗСУ. Воїн оголосив про "полювання" на нардепа, який працює на руку РФ.

"Давайте п***ити бл**ь Дмитрука. Сьогодні він обізвав наших героїчних бійців, які воюють у важких боях на Курщині. Хто знає де пересувається "криса ФСБшна", скільки охорони, де любить смоктати х** у РПЦ, точки, локації. Хто готовий посидіти в СІЗО (не факт, відібʼємо через адвокатів, але можливо) і стати народним героєм України, теж пишіть", - йдеться у повідомленні Карася.

Фото: Скриншот з відео

Блогери-волонтери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков також обурені поведінкою Дмитрука.

"Ще раз. Це пише Дмитрук, який відкрито працював на Медведчука та продовжує відстоювати російські інтереси. Задля його ж безпеки, Дмитрук має понести законне покарання. Звісно, було б краще поповнити ним обмінний фонд, проте і росіянам він не потрібен", - пише Стерненко.

Лаченков просить відреагувати на ситуацію генпрокурора України Андрія Костіна.

"Що це взагалі відбувається? Це вже перейшло всі межі. Тупо мразота, а не депутат, який заслуговує на покарання вже давно, а тепер уже мова йде про державну зраду", - йдеться у дописі Лаченкова.

Фото: facebook.com/sternenko

Російські фейки щодо ситуації в Курській області

Пропаганда РФ активно працює і продукує фейки щодо дій ЗСУ в Курській області. До прикладу, 17 серпня, ЦПД зʼясував, що літній чоловік, якого нібито вбили українські військові, насправді живий. До того ж він сам українець.

Хто такий Артем Дмитрук

У 2019 році був обраний депутатом Верховної Ради від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №133 (Одеська область).

У 2020 році Артем Дмитрук разом з Олексієм Леоновим поклали квіти до будівлі Будинку профспілок в Одесі, де 2 травня 2014 року загинула група сепаратистів під час протистояння з прихильниками Євромайдану.

Під час політичної карʼєри відзначився й іншими скандалами. Зокрема, влаштував бійку у ВР та міськраді Одеси, взяв участь у пропагандистському фільмі Шарія щодо подій в Одесі 2014 року. На сайті "Миротворець" фігурує, як - провокатор і агент впливу РПЦ.

У листопаді 2021 року Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу".

У 2023 році Дмитрук спільно з нардепом Олександром Куницьким побили людину в центрі Києва. Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу проти нардепів.

Дмитрук - іподиякон УПЦ МП. У лютому 2024 року вніс заставу за архідиякона УПЦ МП Павла (Музичука).

Довідка від руху "Чесно"