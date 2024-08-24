Нардеп Дмитрук вважає за необхідне "прибрати з календаря" День Незалежності
Народний депутат України Артем Дмитрук висловився проти святкування Дня Незалежності
Саме так у себе в телеграмі він прокоментував у суботу, 24 серпня 2024 року, підписання президентом Володимиром Зеленським закону щодо заборони діяльності Російської православної церкви та інших релігійних організацій, пов'язаних із країною агресором.
"Дуже символічно, що Зеленський заборонив Православ'я саме у День незалежності України. Потрібно перейменувати цей день чи взагалі можна прибрати його з календаря і написати нове свято - День заборони Православ'я в Україні!", - написав російською мовою Дмитрук.
При цьому слово "православ'я" у нього з великої літери, а "незалежності" з маленької.
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Слід наголосити, що новий закон не забороняє Українську православну церкву Московського патріархату, до якої належить і яку всіляко підтримає та захищає депутат. Мова про РПЦ, тоді як для УПЦ МП прописано процедуру підтвердження відсутності зв'язків з Росією.
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Ранком 24 серпня Дмитрук казав, що за ним нібито стежать й готується обшук його помешкання з подальшим затриманням.
Хто такий Артем Дмитрук
31 рік.
Народився у місті Козятині на Вінниччині.
Іподиякон церкви Московського патріархату. Спортсмен-пауерліфтер. Проросійський активіст. Антивакционатор.
Закінчив юридичний коледж.
Обраний до парламенту від 133 мажоритарного округу (місто Одеса) за підтримки "Слуги Народу". Наразі позафракційний.
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