На Чернігівщині внаслідок вибуху гранати постраждали троє людей
У четвер, 17 жовтня, у селі Бобровицької громади на Чернігівщині внаслідок вибуху гранати серйозні травми отримали троє людей
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Сьогодні у селі Бобровицької громади стався вибух. Серйозних травм зазнали троє людей - дві літні жінки та чоловік", - написав Чаус.
Він додав, що наразі постраждалі перебувають у реанімації місцевої лікарні. Туди також направили двох спеціалістів з обласної лікарні - офтальмолога та торакального хірурга - для надання додаткової допомоги. Стан потерпілих тяжкий.
На місці події Національна поліція з'ясовує обставини.
- У Чернігівській області ввечері 16 жовтня зіткнулися легковик і вантажівка. Внаслідок ДТП загинуло подружжя та двоє дітей.
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