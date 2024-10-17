На Чернігівщині внаслідок вибуху гранати постраждали троє людей

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні у селі Бобровицької громади стався вибух. Серйозних травм зазнали троє людей - дві літні жінки та чоловік", - написав Чаус.

Він додав, що наразі постраждалі перебувають у реанімації місцевої лікарні. Туди також направили двох спеціалістів з обласної лікарні - офтальмолога та торакального хірурга - для надання додаткової допомоги. Стан потерпілих тяжкий.

На місці події Національна поліція з'ясовує обставини.