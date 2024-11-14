На Харківщині під час пожежі загинули 5 людей, з них 4 дитини

Про це повідомили в ДСНС України.

"Приватний житловий будинок загорівся у селищі Пісочин Харківського району, вогонь охопив площу у 150 кв. м. Рятувальники під час гасіння виявили тіла 5 загиблих – чоловіка та 4 дітей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, одна дитина отримала поранення. Також пожежники врятували з палаючого будинку врятували кота.

Пожежу ліквідували. Наразі фахівці встановлюють причини її виникнення.