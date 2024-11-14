На Харківщині під час пожежі загинули 5 людей, з них 4 дитини
У селищі Пісочин на Харківщині загорівся приватний житловий будинок. Внаслідок пожежі загинули 5 людей - чоловік та 4 дитини
Про це повідомили в ДСНС України.
"Приватний житловий будинок загорівся у селищі Пісочин Харківського району, вогонь охопив площу у 150 кв. м. Рятувальники під час гасіння виявили тіла 5 загиблих – чоловіка та 4 дітей", - йдеться в повідомленні.
Крім того, одна дитина отримала поранення. Також пожежники врятували з палаючого будинку врятували кота.
Пожежу ліквідували. Наразі фахівці встановлюють причини її виникнення.
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