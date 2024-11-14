Росіяни обстріляли Купʼянськ: серед поранених водій швидкої
Російська окупаційна армія у середу, 13 листопада, обстріляла Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого постраждали дві людини
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
Вказано, що окупаційна армія вдарила по місту близько 15:30.
"Зафіксовано влучання по автомобілю швидкої медичної допомоги: поранено 66-річного водія", - йдеться у повідомленні.
Крім того, окупанти обстріляли приватний житловий сектор, внаслідок чого зазнав поранень 49-річний чоловік. Також пошкоджено будинки.
Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська обласна прокуратура
- Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини в середу, 13 листопада, загинули дві людини, семеро отримали поранення.
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