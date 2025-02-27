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На Херсонщині посадовець ОВА спричинив смертельну ДТП

Ольга Бабишена
27 лютого, 2025 четвер
02:26
Суспільство

На Херсонщині у середу, 26 лютого, заступник голови Херсонської ОВА на авто потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, унаслідок якої загинув велосипедист

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Про це інформує поліція Херсонської області. 

Вказано, що ДТП трапилась близько 18:00 у Посад-Покровському. 

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Megan, який є заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації, під час руху автодорогою М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ скоїв наїзд на велосипедиста, котрий здійснив виїзд із другорядної дороги та перетинав проїзну частину. В результаті пригоди керманич двоколісного транспортного засобу отримав травми, не сумісні із життям", - йдеться у повідомленні. 

Наразі відкрито провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого).

До цього очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив факт ДТП за участю працівника Херсонської ОВА. Він зазначив, що триває слідство, очікують на офіційних висновків правоохоронців. Також Прокудін висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Херсонське видання "Мост", посилаючись на джерела у правоохоронних органах і ОВА, повідомило, що йдеться про заступника начальника Херсонської ОВА Володимира Клюцевського. Видання також вказує, що, за словами співрозмовників, він їхав без перевищення швидкості, а велосипедист виїхав з темряви. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 30 січня у Києві оголосили підозру водієві, який спричинив ДТП з двома постраждалими та протаранив 7 авто. 
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Новини ДТП
Херсонщина
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