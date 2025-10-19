На Київщині випав перший сніг

Про це повідомляє паблік Київінформ.

Сніг випав у Вишгородському районі, де він ліг тонким шаром на дахи будинків, дерева та автомобілі.

Синоптики раніше попереджали, що на вихідних у регіоні очікується похолодання та опади у вигляді дощу з мокрим снігом, що стане початком справжньої осінньо-зимової погоди.