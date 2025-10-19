На Київщині випав перший сніг
Перший сніг випав у Вишгородському районі Київської області в неділю, 19 жовтня 2025 року. Відповідні фото з присадибних ділянок з'явилися у соцмережах
Про це повідомляє паблік Київінформ.
Сніг випав у Вишгородському районі, де він ліг тонким шаром на дахи будинків, дерева та автомобілі.
Синоптики раніше попереджали, що на вихідних у регіоні очікується похолодання та опади у вигляді дощу з мокрим снігом, що стане початком справжньої осінньо-зимової погоди.
- Зокрема, синоптикиня Наталка Діденко заявляє, що вже з п’ятниці, 18 жовтня, в Україну прийде різке похолодання, дощі, а подекуди можливий і мокрий сніг.
