Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних

Про це вона розповіла на своєму Telegram-каналі.

18 жовтня

За її словами, 18 жовтня активний циклон із північного заходу принесе опади майже на всю територію країни. Без дощів залишаться лише Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська та Дніпропетровська області.

Першими відчують похолодання західні регіони: тут денна температура повітря становитиме лише +8…+12 °C.

На решті території країни ще збережеться відносно тепла погода: завтра впродовж дня очікується +12…+15 °C

Найближчої ночі в Україні очікується +4…+10 °C, тож заморозки малоймовірні, крім високогір’я Карпат. У західних областях посилиться вітер до сильного.

Погода у Києві

У Києві 18 жовтня буде хмарно, волого, але ще досить тепло. Дощ ймовірний у другій половині дня, вітер — південно-західний, помірний, місцями рвучкий.

19 жовтня

У неділю, 19 жовтня, у більшості областей різко похолодає — вдень температура становитиме лише +4…+8 °C, на сході та півдні утримається до +11…+15 °C. Дощі пройдуть по всій території країни, а подекуди можливий мокрий сніг.

20 жовтня

Холодна погода збережеться і на початку наступного тижня — 20 жовтня.

"Це прийдешнє похолодання не остаточне, адже до зими ще півосені. Проте подбайте вже сьогодні про додаткове утеплення, особливо в помешканнях, де до опалення ще потерпіти, передивіться гардероб, вихідними підіть у музеї, вкупочці легше грітися", - підсумувала Наталка Діденко.