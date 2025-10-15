Без дощів і без снігу: Наталка Діденко розповіла про погоду 16-17 жовтня
Українці ще зможуть трохи погрітися на вулиці – синоптикиня Наталка Діденко прогнозує суху та теплішу погоду перед черговим похолоданням
Про це пише синоптикиня Наталка Діденко у телеграм-каналі.
Діденко зазначила, що антициклон, який простягнувся від Ісландії через Європу до України, блокуватиме доступ до опадів.
"Трохи погріємося на вулиці", - написала вона, пояснивши, що найближчим часом дощів і снігу не буде, а єдиним погодним "сюрпризом" можуть стати тумани. Водіїв закликає бути уважними на дорогах.
За словами Діденко, вночі температура залишатиметься низькою – від +2 до +6 градусів, місцями з заморозками. Вдень буде комфортніше: від +10 до +15 градусів. На північному сході буде трохи прохолодніше.
Втім, така осіння ідилія триватиме недовго. Синоптикиня попереджає, що згодом в Україні побільшає дощів, а слідом прийде відчутне похолодання.
- Вівторок, 14 жовтня, виявився дощовим і холодним - у більшості регіонів опади, а сонця - небагато.
