Україну накриє холод і дощі: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 14 жовтня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у телеграм.

Як повідомила Наталка Діденко, ніч на 14 жовтня буде холодною: температура повітря по країні коливатиметься від +2 до +6 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +6 до +10 градусів у більшості регіонів. На сході та в центральній частині України буде трохи тепліше – +8 до +12 градусів, а на півдні – від +12 до +16 градусів.

Невеликі дощі очікуються в більшості областей, хоча південні регіони, ймовірно, залишаться без опадів. На крайній півночі можливі помірні дощі, які додадуть вологості до осінньої атмосфери.

У Києві 14 жовтня погода буде хмарною, місцями з невеликими дощами. Нічна температура складе +2 до +4 градуси, а вдень повітря прогріється лише до +8 градусів.