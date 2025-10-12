Вночі та вранці у Києві очікується буревій

Про це ввечері у неділю, 12 жовтня 2025 року, повідомила КМДА.

"У найближчу годину з утриманням вночі та вранці 13 жовтня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Фахівці закликають під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт", - застерігають киян.

Корисні номери телефонів

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером: 0503873542 (телефон ЦОДР).