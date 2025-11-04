На Київщині зареєстрували спалах хвороби Коксакі. Що відомо

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

Станом на 4 листопада на Київщині було зареєстровано спалах хвороби Коксакі, в якому захворіло 13 дітей.

"12 дітей вже завершили стаціонарне лікування та одужали. Ще одна дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, де їй надається вся необхідна медична допомога", - зазначає центр.

Нині, фахівці проводять епідеміологічне дослідження, в якому визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції.

"Організовано комплекс протиепідемічних заходів для локалізації та ліквідації спалаху", - інформували вони.

Також у Центрі здоров'я сказали, що вакцини проти вірусів Коксакі не існує і головною профілактикою є дотримання гігієни та зміцнення імунітету.

Поради для профілактики

Гігієна: мити руки з милом, особливо після туалету, перед їдою та після прогулянок. Також не торкатися руками обличчя;

Харчування та вода: пити лише кип’ячену або бутельовану воду. Р етельно мийте овочі та фрукти проточною водою. Уникайте вживання їжі з сумнівного походження;

Догляд за приміщенням: провітрюйте кімнати. Дезінфікуйте поверхні, дверні ручки та іграшки;

Зміцнення імунітету: споживайте достатню кількість овочів, фруктів і білкових продуктів. Щодня гуляйте на свіжому повітрі. Регулярно займайтеся руховою активністю відповідно до віку. Відпочивайте, дотримуйтеся режиму сну.

"Помітивши прояви хвороби, негайно зверніться до лікаря. Не займайтеся самолікуванням — деякі препарати можуть погіршити стан", - наголосили вони.