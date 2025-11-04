На Київщині зареєстрували спалах хвороби Коксакі. Що відомо
Віруси Коксакі спричиняють ентеровірусну інфекцію, що може мати серйозні ураження нервової системи чи серця
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Станом на 4 листопада на Київщині було зареєстровано спалах хвороби Коксакі, в якому захворіло 13 дітей.
"12 дітей вже завершили стаціонарне лікування та одужали. Ще одна дитина перебуває на стаціонарному лікуванні, де їй надається вся необхідна медична допомога", - зазначає центр.
Нині, фахівці проводять епідеміологічне дослідження, в якому визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції.
"Організовано комплекс протиепідемічних заходів для локалізації та ліквідації спалаху", - інформували вони.
Також у Центрі здоров'я сказали, що вакцини проти вірусів Коксакі не існує і головною профілактикою є дотримання гігієни та зміцнення імунітету.
Поради для профілактики
- Гігієна: мити руки з милом, особливо після туалету, перед їдою та після прогулянок. Також не торкатися руками обличчя;
- Харчування та вода: пити лише кип’ячену або бутельовану воду. Ретельно мийте овочі та фрукти проточною водою. Уникайте вживання їжі з сумнівного походження;
- Догляд за приміщенням: провітрюйте кімнати. Дезінфікуйте поверхні, дверні ручки та іграшки;
- Зміцнення імунітету: споживайте достатню кількість овочів, фруктів і білкових продуктів. Щодня гуляйте на свіжому повітрі. Регулярно займайтеся руховою активністю відповідно до віку. Відпочивайте, дотримуйтеся режиму сну.
"Помітивши прояви хвороби, негайно зверніться до лікаря. Не займайтеся самолікуванням — деякі препарати можуть погіршити стан", - наголосили вони.
- Нагадаємо, що нещодавно в Україні розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Він триватиме до середини травня наступного року.
