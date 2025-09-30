Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Що з вакциною та чи треба носити захисні маски: в Україні розпочався епідсезон ГРВІ та коронавірусу

Тетяна Яворська
30 вересня, 2025 вiвторок
18:00
Суспільство інфекційні захворювання

В Україні розпочався епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Він триватиме до середини травня наступного року

Зміст

Еспресо з'ясовував, чи можуть повернутися карантинні обмеження і що зараз з вакцинацією в Україні.

Вакцина від коронавірусу

В Україні доступна бельгійська омікрон-специфічна вакцина COMIRNATY, виробництва Pfizer для різних вікових категорій, розповіли для Еспресо у Центрі громадського здоров'я. Зокрема, є варіанти для дорослих, дітей, віком 5-11 років, та дітей, віком від 6 місяців до 4 років. Вакцинація безоплатна, а щоб отримати щеплення, потрібно звернутися до сімейного лікаря або в найближчий заклад охорони здоров’я. 

Людям, які не були свого часу вакциновані проти COVID-19, потрібно спочатку отримати первинну вакцинацію, тобто одну дозу вакцини проти ковіду. Раз на 6-12 місяців проводять ревакцинацію для цільових груп, це літні люди 75+,  або особи, віком понад 60 років, з супутніми станами, що підвищують ризик важкого перебігу COVID-19 чи особи з помірними або важкими імунодефіцитними станами. 

"Проте бустерна доза вакцини може бути введена раніше за бажанням особи при відсутності дефіциту вакцини. В такому разі, інтервал введення бустерної дози має складати щонайменше 6 місяців від введення попередньої дози вакцини", – пояснили у ЦГЗ.

Для вагітних передбачена одноразова вакцинація впродовж вагітності. Оптимальним періодом для цього називають другий триместр.

Чи повернеться карантин через коронавірус

У Центрі громадського здоров'я наголошують, що після того, як у червні 2023 року Кабінет міністрів скасував загальнонаціональний карантин, то захворювання на COVID-19 розглядають, як гостру респіраторну вірусну інфекцію зі стандартним спостереженням.

"Відтоді немає загальнодержавних "маскових" чи аналогічних обов’язкових вимог для населення. Втім, якщо епідситуація суттєво погіршиться, Кабмін має повноваження відновити карантин", – зазначили у ЦГЗ.

Також повноваження запроваджувати протиепідемічні обмеження мають органи місцевої влади та комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Мова може йти про закриття закладів, обмеження масових заходів, масковий режим тощо. Відсутність обмежувальних протиепідемічних заходів свідчить, що рівень захворювання ще не досягнув небезпечного рівня. 

Чи обов'язково вдягати маску в укриття?

"Після скасування карантину вимога "масок для всіх" не діє. Водночас Центр громадського здоров’я рекомендує носити захисну маску здоровим людям при контакті з хворими на COVID-19 або інші ГРВІ, та в місцях великого скупчення людей, оскільки  вона знижує ризик інфікування", – зазначають медики.

Також маску рекомендують носити людям, хворим на COVID-19 або інші ГРВІ, оскільки це зменшує ризик передачі інфекції іншим людям.

Теги:
Статті
Новини
Здоров'я
Медицина
вакцина
Вакцинація
Коронавірус
