На кордоні з Молдовою тимчасово зупинили пропускні операції

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що оформлення громадян і транспортних засобів не здійснюється через технічну несправність бази даних митної служби Молдови.

"Рекомендуємо враховувати цю інформацію під час планування поїздок і стежити за оновленнями інформації. Дякуємо за розуміння!" - йдеться у дописі.