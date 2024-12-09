На кордоні з Молдовою тимчасово зупинили пропускні операції
Уранці понеділка, 9 грудня, на кордоні України з Молдовою було тимчасово зупинено пропускні операції через технічні несправності
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Зазначається, що оформлення громадян і транспортних засобів не здійснюється через технічну несправність бази даних митної служби Молдови.
"Рекомендуємо враховувати цю інформацію під час планування поїздок і стежити за оновленнями інформації. Дякуємо за розуміння!" - йдеться у дописі.
- Державна прикордонна служба попереджає про збільшення пасажиропотоку на різдвяно-новорічні свята і просить завчасно обирати найменш завантажені пункти пропуску.
- Актуальне
- Важливе