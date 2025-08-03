На Миколаївщині надскладна ситуація з лісовими та польовими пожежами: за добу згоріло понад 69 гектарів
Головне управління ДСНС України у Миколаївській області повідомляє про надзвичайно складну пожежну ситуацію в регіоні. Через аномальну спеку та відсутність опадів горять лісові масиви, стерня, чагарники та суха трава
Про це повідомляє пресслужба відомста у facebook.
За останню добу зареєстровано 45 пожеж, з яких 41 — в екосистемах, ще 4 — у житловому секторі (одна з них спричинена бойовими діями). Загальна площа займань перевищила 69 гектарів, і це, за словами рятувальників, майже щоденна норма вогняного лиха.
До гасіння масштабних пожеж були залучені підрозділи ДСНС, а також місцеві пожежні охорони з сіл Олександрівка, Степове, Первомайське, Воскресенське, Тридуби, Пересадівка, Гуріївка та Галицинівського загону. Особливо важкими залишаються ситуації в Варюшинському та Андріївському лісових урочищах, де рятувальники продовжують чергування.
ДСНС закликає громадян бути максимально обережними, не спалювати суху траву та не користуватися відкритим вогнем у лісах. У разі виявлення займання — не зволікати з викликом рятувальників.
"Найкраща пожежа — та, якої вдалося уникнути. Але якщо ви стали свідком загоряння сухостою й бачите, що можете безпечно зупинити вогонь — дійте. Проте не ризикуйте своїм життям! Обов’язково повідомте рятувальників — чим швидше ми отримаємо сигнал, тим більше шансів локалізувати пожежу до того, як вона набере обертів. Будьте пильними. Будьте відповідальними", — наголосили у ДСНС.
- Албанія та Болгарія заявили про критичну ситуацію через поширення лісових пожеж і звернулися до Європейського Союзу з проханням надати термінову допомогу.
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