На Миколаївщині надскладна ситуація з лісовими та польовими пожежами: за добу згоріло понад 69 гектарів

Про це повідомляє пресслужба відомста у facebook.

За останню добу зареєстровано 45 пожеж, з яких 41 — в екосистемах, ще 4 — у житловому секторі (одна з них спричинена бойовими діями). Загальна площа займань перевищила 69 гектарів, і це, за словами рятувальників, майже щоденна норма вогняного лиха.

До гасіння масштабних пожеж були залучені підрозділи ДСНС, а також місцеві пожежні охорони з сіл Олександрівка, Степове, Первомайське, Воскресенське, Тридуби, Пересадівка, Гуріївка та Галицинівського загону. Особливо важкими залишаються ситуації в Варюшинському та Андріївському лісових урочищах, де рятувальники продовжують чергування.

ДСНС закликає громадян бути максимально обережними, не спалювати суху траву та не користуватися відкритим вогнем у лісах. У разі виявлення займання — не зволікати з викликом рятувальників.

"Найкраща пожежа — та, якої вдалося уникнути. Але якщо ви стали свідком загоряння сухостою й бачите, що можете безпечно зупинити вогонь — дійте. Проте не ризикуйте своїм життям! Обов’язково повідомте рятувальників — чим швидше ми отримаємо сигнал, тим більше шансів локалізувати пожежу до того, як вона набере обертів. Будьте пильними. Будьте відповідальними", — наголосили у ДСНС.