Албанія та Болгарія попросили ЄС допомоги в боротьбі з лісовими пожежами
Албанія та Болгарія заявили про критичну ситуацію через поширення лісових пожеж і звернулися до Європейського Союзу з проханням надати термінову допомогу
Про це пише EuroNews.
Албанія
Албанські пожежні бригади ведуть безперервну боротьбу з десятками осередків займання, які виникли внаслідок поєднання підпалів та екстремально спекотної погоди.
У південно-західній частині Албанії пожежі охопили тисячі гектарів і знищили десятки будинків. За даними влади, загалом по країні горить кілька десятків осередків.
Понад 1000 пожежників та представників екстрених служб задіяні в операціях з ліквідації вогню.
На запит Тирани до Європейського механізму цивільного захисту, допомогу в гасінні пожеж надає авіація з Угорщини, Хорватії та Італії.
Болгарія
У Болгарії зафіксовано понад 230 активних осередків пожеж.
Найбільші з них — поблизу кордону з Туреччиною. Через спеку в 11 регіонах оголошено червоний рівень тривоги. Євросоюз уже надіслав до країни чотири вертольоти та два літаки для гасіння вогню.
Десятки будинків згоріли дотла, а тисячі гектарів лісу охоплені вогнем.
За даними синоптиків, у регіоні фіксуються рекордні температури. У турецькому місті Сілопі, що на південному сході країни, зафіксовано +50,5 °C.
- Водночас Греція бореться з п’ятьма масштабними лісовими пожежами, які охопили кілька регіонів країни. Найскладніша ситуація — в Аттиці, за 30 км на північ від Афін, де влада оголосила евакуацію.
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