Албанія та Болгарія попросили ЄС допомоги в боротьбі з лісовими пожежами

Про це пише EuroNews.

Албанія

Албанські пожежні бригади ведуть безперервну боротьбу з десятками осередків займання, які виникли внаслідок поєднання підпалів та екстремально спекотної погоди.

У південно-західній частині Албанії пожежі охопили тисячі гектарів і знищили десятки будинків. За даними влади, загалом по країні горить кілька десятків осередків.

Понад 1000 пожежників та представників екстрених служб задіяні в операціях з ліквідації вогню.

На запит Тирани до Європейського механізму цивільного захисту, допомогу в гасінні пожеж надає авіація з Угорщини, Хорватії та Італії.

Болгарія

У Болгарії зафіксовано понад 230 активних осередків пожеж.

Найбільші з них — поблизу кордону з Туреччиною. Через спеку в 11 регіонах оголошено червоний рівень тривоги. Євросоюз уже надіслав до країни чотири вертольоти та два літаки для гасіння вогню.

Десятки будинків згоріли дотла, а тисячі гектарів лісу охоплені вогнем.

За даними синоптиків, у регіоні фіксуються рекордні температури. У турецькому місті Сілопі, що на південному сході країни, зафіксовано +50,5 °C.