Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Албанія та Болгарія попросили ЄС допомоги в боротьбі з лісовими пожежами

Албанія та Болгарія попросили ЄС допомоги в боротьбі з лісовими пожежами

Марія Науменко
28 липня, 2025 понедiлок
08:18
Світ лісові пожежі

Албанія та Болгарія заявили про критичну ситуацію через поширення лісових пожеж і звернулися до Європейського Союзу з проханням надати термінову допомогу

Зміст

Про це пише EuroNews.

Албанія

Албанські пожежні бригади ведуть безперервну боротьбу з десятками осередків займання, які виникли внаслідок поєднання підпалів та екстремально спекотної погоди.

У південно-західній частині Албанії пожежі охопили тисячі гектарів і знищили десятки будинків. За даними влади, загалом по країні горить кілька десятків осередків.

Понад 1000 пожежників та представників екстрених служб задіяні в операціях з ліквідації вогню. 

На запит Тирани до Європейського механізму цивільного захисту, допомогу в гасінні пожеж надає авіація з Угорщини, Хорватії та Італії.

Болгарія

У Болгарії зафіксовано понад 230 активних осередків пожеж.

Найбільші з них — поблизу кордону з Туреччиною. Через спеку в 11 регіонах оголошено червоний рівень тривоги. Євросоюз уже надіслав до країни чотири вертольоти та два літаки для гасіння вогню. 

Десятки будинків згоріли дотла, а тисячі гектарів лісу охоплені вогнем.

За даними синоптиків, у регіоні фіксуються рекордні температури. У турецькому місті Сілопі, що на південному сході країни, зафіксовано +50,5 °C.

  • Водночас Греція бореться з п’ятьма масштабними лісовими пожежами, які охопили кілька регіонів країни. Найскладніша ситуація — в Аттиці, за 30 км на північ від Афін, де влада оголосила евакуацію.
Теги:
Новини
екологія
Туреччина
Болгарія
глобальне потепління
лісові пожежі
Читайте також:
БЗВП
Автор Крістіна Слончак
25 липня, 2025 п'ятниця
БЗВП для студентів із вересня: чи стане обов’язковою та особливості програми
Танкер для доставки СПГ
Автор Ксенія Золотова
26 липня, 2025 субота
Катар погрожує припинити подачу газу до Європи: яка причина
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
26 липня, 2025 субота
Араби у Палестині втратили реальний шанс на державність, - Портников
Київ
+20.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
28 липня
09:36
ЗСУ загиблі
"Біль, який не стихає": в Україні вшановують пам'ять військових і цивільних, загиблих у полоні
09:36
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 липня: скільки коштують євро, долар і злотий
09:26
Ексклюзив
шахед
До осені побачимо стрибок виробництва: авіаексперт Долінце про розширення заводу "шахедів" в Алабузі
09:23
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
У липні на ТОТ Херсонщини росіяни відкрили щонайменше 60 справ щодо "екстремізму", - "Жовта стрічка"
09:10
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками в ніч на 28 липня: у Києві та Херсоні є постраждалі
09:03
Оксана Маркарова
"Розбудова наших Збройних сил — пріоритет №1": Маркарова розповіла, в яких напрямах Україна працює задля нових поставок зброї
09:00
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті зафіксували 158 боїв: найгарячіше було на Покровському напрямку
09:00
Новини компаній
American University Kyiv та Creditwest Bank Ukraine надають вигідний освітній кредит
08:48
Литва прапор
У Литву, ймовірно, з Білорусі залетів дрон невстановленого типу
08:28
Оксана Маркарова
"Якщо Трамп хоче бути успішним у досягненні миру, ці санкції необхідні": Маркарова про обіцянку глави США ввести жорсткі обмеження проти РФ
08:04
OPINION
блог Денис Попович
Чи допоможуть нам зенітні дрони у боротьбі з "шахедами"?
07:48
Кім Чен Ин
"Великий прорахунок": у КНДР заявили, що їх не цікавлять ініціативи нового президента Південної Кореї щодо примирення
07:20
Інтерв’ю
Єжи Онух
Політики не зацікавлені в тому, щоб люди були освічені, - Єжи Онух
07:11
втрати окупантів
За добу Сили оборони ліквідували 4 ворожі танки, 4 артсистеми та тисячу окупантів
07:04
Ноутбук
МВС України створило портал для ветеранів, звільнених з полону військових та їхніх родин
06:39
Росія з КНДР
РФ запустила прямі авіасполучення з КНДР
06:28
Samsung
Samsung уклала угоду з Tesla щодо виробництва чипів на $16,5 млрд, - Bloomberg
06:21
Сирія вперше після повалення режиму Асада проведе парламентські вибори
05:47
Хусити
Єменські хусити пригрозили атакувати будь-які судна, що належать компаніям, які ведуть бізнес з портами Ізраїлю
05:33
Літак. авіація, Польща
Польща підіймала авіацію через нічну атаку РФ на Україну
02:34
На Одещині дерево впало на намет з підлітками: одна дитина загинула
02:08
У серпні в Охматдиті відновлять відділення трансплантації кісткового мозку, - Свириденко
01:29
Володимир Зеленський
Чому Зеленський повернувся до костюмів: говорить його дизайнер Анісімов
00:36
У Німеччині зійшов із рейок пасажирський потяг: загинули щонайменше 3 людини, є постраждалі
00:06
Донеччини очікують на прибуття цистерни з водою (літо 2025 року)
"Технічну воду дають раз на три дні": про катастрофу з водозабезпеченням окупованого Донецька вже кажуть в РПЦ
2025, неділя
27 липня
23:40
На фото: український репер OTOY
"Мене німіє душа, коли на нас тиснуть США". OTOY випустив пісню про кохання під час війни
22:50
Ексклюзив
Юлія Тимошенко
Керівництво антикорупційних органів мають обирати Герої України, - Юлія Тимошенко
22:42
Дональд Трамп
США та ЄС уклали торговельну угоду: деталі
22:08
Ексклюзив
Юлія Тимошенко
Для нас цей закон не про НАБУ і не про САП, - Юлія Тимошенко
21:48
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн наголосила на важливості збереження незалежних антикорупційних органів в Україні
21:14
Армія РФ намагається увійти у Куп'янськ з північного заходу, - DeepState
20:48
Пасажирський автобус після російського удару (Іволжанське, Сумщина. 27.07.2025)
У селищі Іволжанське на Сумщині росіяни вдарили по пасажирському автобусу: троє загиблих, 19 поранених
20:45
Ексклюзив
Єжи Онух
Найважливіше - це запускати всюди у світі українського віруса, - митець Онух
20:42
землетрус
Поблизу Полтави зафіксували землетрус магнітудою 2,9
20:31
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Президентство Навроцького буде для України новим викликом, але надія є, - голова Об'єднання українців у Польщі Скірка
20:28
Сили Оборони України звільнили Кіндратівку
Українські військові звільнили від окупантів Кіндратівку на Сумщині, - підтвердження від УВ "Курськ"
20:03
OPINION
Найбільший лузер в історії "картонного протесту" — Путін
19:59
Ексклюзив
Михайло Гончар
Є спроби загальмувати тенденцію падіння цін на нафту, - експерт Гончар
19:50
Ексклюзив
ЗСУ
"Росіяни вирішили не штурмувати Покровськ в лоб, а огинати його зі сходу": військовий експерт Жмайло про найгарячіші напрямки фронту
19:47
Леонід Яковишин
Помер один з найбільших аграріїв Чернігівщини Леонід Яковишин, який ще за життя спорудив собі мавзолей із золотими статуями вартістю $3 млн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV