На Одещині дерево впало на намет з підлітками: одна дитина загинула

Про це інформує Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Інцидент стався вдень у місті Балта Одеської області, коли підлітки відпочивали біля річки.

За інформацією ДСНС, почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого дерево впало на намет, у якому перебували підлітки.

"Рятувальники прибули на місце, і з-під дерева визволили 4-х дітей, яких передали медикам. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось", - розповіли рятувальники.

фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Усі обставини наразі встановлюють представники поліції.