На Одещині дерево впало на намет з підлітками: одна дитина загинула
У неділю, 27 липня, на Одещині під час негоди дерево впало на намет, у якому перебували підлітки. Внаслідок інциденту одна дитина загинула, ще четверо постраждали
Про це інформує Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Інцидент стався вдень у місті Балта Одеської області, коли підлітки відпочивали біля річки.
За інформацією ДСНС, почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого дерево впало на намет, у якому перебували підлітки.
"Рятувальники прибули на місце, і з-під дерева визволили 4-х дітей, яких передали медикам. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось", - розповіли рятувальники.
фото: ГУ ДСНС України в Одеській області
Усі обставини наразі встановлюють представники поліції.
- На початку липня біля Винників на Львівщині дерево впало на авто під час руху і травмувало 17-річну пасажирку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.98
- EUR Купівля 48.7Продаж 49.39
- Актуальне
- Важливе