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На Одещині дерево впало на намет з підлітками: одна дитина загинула

Катерина Ганжа
28 липня, 2025 понедiлок
02:34
Суспільство

У неділю, 27 липня, на Одещині під час негоди дерево впало на намет, у якому перебували підлітки. Внаслідок інциденту одна дитина загинула, ще четверо постраждали

Зміст

Про це інформує Головне управління ДСНС України в Одеській області. 

Інцидент стався вдень у місті Балта Одеської області, коли підлітки відпочивали біля річки.

За інформацією ДСНС, почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого дерево впало на намет, у якому перебували підлітки. 

"Рятувальники прибули на місце, і з-під дерева визволили 4-х дітей, яких передали медикам. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось", - розповіли рятувальники. 

фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Усі обставини наразі встановлюють представники поліції. 

  • На початку липня біля Винників на Львівщині дерево впало на авто під час руху і травмувало 17-річну пасажирку. 
Теги:
Новини
негода
Одещина
ДСНС
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