На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,1
У ніч на неділю, 16 лютого, в Полтавські області вдруге за місяць зафіксували землетрус магнітудою 3,1
Про це інформує Головний центр спеціального контролю.
За даними сейсмологів, землетрус стався близько 00:48 в районі села Браїлки Полтавського району.
Землетрус стався на глибині 2 км, а його магнітуда склала 3,1 бала за шкалою Ріхтера. За класифікацією землетрусів відноситься до не відчутних.
- У суботу, 1 лютого 2025 року, на території Полтавської області мала місце сейсмічна активність.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.27Продаж 43.95
- Актуальне
- Важливе