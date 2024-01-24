На сторінці українофоба Вассермана зʼявилась заява на підтримку України із закликом боротися із ворогом у кремлі
На особистому сайті депутата держдуми РФ, путініста Анатолія Вассермана зʼявилася заява, у якій війна в Україні називається "справжнісіньким геноцидом"
Про це повідомили українські розслідувачі групи "OSINT Бджоли" у телеграм-каналі.
Осінтери оприлюднили посилання на особистий сайт відомого українофоба Анатолія Вассермана, переможця багатьох телевікторин, депутата держдуми Росії, який народився та виріс в Одесі. На ньому зараз можна побачити лише лендінг: на синьо-жовтому тлі розміщено текст заяви на підтримку України.
У ній Вассерман визнає, що був неправий, підтримавши рішення Володимира Путіна розпочати "СВО".
"Те, що ми робимо з Україною та її народом — не "спеціальна військова операція", а війна і справжнісінький геноцид. Нам усім промили мізки, змусивши ненавидіти людей, які не зробили нам нічого поганого. Цією так званою СВО нас відвертають від проблем усередині країни: інфляції, що котиться у прірву економіки, бідності населення, що росте, міжетнічних конфліктів і багатьох інших", - йдеться у тексті повідомлення.
Також її автор просить вибачення в українського народу.
"Я сам українець, багато років прожив в Одесі, і мені нестерпно бачити зараз, як Росія стирає з лиця землі моє рідне місто. Не вірте пропаганді та "військкорам", які розповідають, що наші військові б'ють лише по військових об'єктах. Ні. Ми нещадно і безглуздо знищуємо мирне населення. Мам з дітьми, батьків, бабусь з дідусями — пересічних людей зі звичайними клопотами та надіями, домашніми вихованцями та квітами у горщиках на підвіконнях. Це нелюдяно. І це треба припинити якнайшвидше", - закликає заява.
Наприкінці тексту Вассерман просить вибачення в тих, кого вводив в оману своїми словами всі ці роки, та закликає боротися з владою РФ.
"Так, ми всі помилялися, і визнання помилки не знімає з нас відповідальності, але ніколи не пізно спробувати виправити ситуацію. Вставайте, друзі! Настав час боротися зі справжнім ворогом, що засів у Кремлі! Ні війні!", - завершив він.
Фото: скриншот з сайту Анатолія Вассермана
Найімовірніше, сайт путініста був зламаний, оскільки осінтери також виклали у публічний доступ контактний мобільний телефон Вассермана та його телеграм.
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