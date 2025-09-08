На закритому комітеті ВР було заслухано проміжні висновки слідства щодо вбивства Парубія, - нардепка Фріз

Про це розповіла нардепка від "ЄС" та членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в ефірі Еспресо.

"Звісно, на закритому засіданні Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки було піднято це питання, в тому числі і було заслухано проміжні висновки слідства, яке ще триває. Ви знаєте, що публічна є заява і батька пана Андрія, і в нас була інформація про те, що правоохоронні органи викликали в цьому році Андрія з тим, щоби повідомити його про можливу небезпеку або загрозу його життю", - сказала вона.

Фріз наголосила, що ця інформація поки на неофіційному рівні не підтверджується з боку правоохоронних органів.

"Відповідно були спрямовані звернення щодо надання вичерпної інформації, чи запрошували Андрія до себе, чи повідомлялись йому про щось. Якщо повідомлялось, то чому не надано було відповідно державну охорону для того, щоб зняти ці ризики його життю", - зазначила нардепка.

Вона додала, що станом на зараз партія "Європейська Солідарність" не отримала офіційної вичерпної відповіді.

"Так скажімо, на бланку від правоохоронних органів. Я впевнена, як тільки вона буде в нас, ми її опублікуємо, тому що треба розуміти, де в нас є вразливі місця, які призводять до таких колосальних трагедій і втрат державного рівня. Тому станом на зараз слідство триває. Людина, яка є підозрюваною, дає свідчення. Відповідно, проводяться слідчі дії для встановлення всіх інших обставин, в тому числі і щодо засобу вбивства з боку правоохоронних органів. Тому в даному контексті будемо сподіватись на те, що цей процес не буде затягнутий і винний в стислий термін все ж таки отримає вирок суду за той злочин, який насправді вдарив в серце і всьому патріотичному колу, і українській державі в цілому", - підсумувала Фріз.