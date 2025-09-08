Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство На закритому комітеті ВР було заслухано проміжні висновки слідства щодо вбивства Парубія, - нардепка Фріз
Ексклюзив

На закритому комітеті ВР було заслухано проміжні висновки слідства щодо вбивства Парубія, - нардепка Фріз

Євген Козярін
8 вересня, 2025 понедiлок
17:02
Суспільство Андрій Парубій

Поки немає офіційної відповіді щодо того, чи повідомлялося загиблому нардепу Андрію Парубію про можливу небезпеку або загрозу його життю

Зміст

Про це розповіла нардепка від "ЄС" та членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз в ефірі Еспресо.

"Звісно, на закритому засіданні Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки було піднято це питання, в тому числі і було заслухано проміжні висновки слідства, яке ще триває. Ви знаєте, що публічна є заява і батька пана Андрія, і в нас була інформація про те, що правоохоронні органи викликали в цьому році Андрія з тим, щоби повідомити його про можливу небезпеку або загрозу його життю", - сказала вона.

Фріз наголосила, що ця інформація поки на неофіційному рівні не підтверджується з боку правоохоронних органів.

"Відповідно були спрямовані звернення щодо надання вичерпної інформації, чи запрошували Андрія до себе, чи повідомлялись йому про щось. Якщо повідомлялось, то чому не надано було відповідно державну охорону для того, щоб зняти ці ризики його життю", - зазначила нардепка.

Вона додала, що станом на зараз партія "Європейська Солідарність" не отримала офіційної вичерпної відповіді. 

"Так скажімо, на бланку від правоохоронних органів. Я впевнена, як тільки вона буде в нас, ми її опублікуємо, тому що треба розуміти, де в нас є вразливі місця, які призводять до таких колосальних трагедій і втрат державного рівня. Тому станом на зараз слідство триває. Людина, яка є підозрюваною, дає свідчення. Відповідно, проводяться слідчі дії для встановлення всіх інших обставин, в тому числі і щодо засобу вбивства з боку правоохоронних органів. Тому в даному контексті будемо сподіватись на те, що цей процес не буде затягнутий і винний в стислий термін все ж таки отримає вирок суду за той злочин, який насправді вдарив в серце і всьому патріотичному колу, і українській державі в цілому", - підсумувала Фріз.

  • 30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Близько першої години ночі 1 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті спільної операції поліції та СБУ в Хмельницькій області затримано ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Того ж дня, 1 вересня, йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.
  • За погодженням прокуратури кваліфікація справи про вбивство Андрія Парубія була змінена зі умисного вбивства на незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата України. Михайлу Сцельнікову загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. З огляду на перекваліфікування статей, прокуратура Львівської області передала розслідування справи до СБУ.
  • У Галицькому райсуді Львова у вівторок, 2 вересня, підозрюваному у вбивстві нардепа Андрія Парубія обрали запобіжний захід у вигляді тримання 60 днів під вартою без права внесення застави.
  • Під час засідання підозрюваний зізнався в убивстві Андрія Парубія. За його словами, жодної співпраці та шантажу від російських спецслужб не було. Мотив убивства – власна помста владі.
  • 7 вересня  стало відомо, що правоохоронці розкрили нові обставини у справі вбивства ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Підозрюваний у злочині, Михайло Сцельніков, зберігав у своїй квартирі велику кількість боєприпасів.
Кримінал
Україна
Верховна Рада
Андрій Парубій
Європейська солідарність
