"Наратив РФ без жодних підстав": Стефанчук про так звану втрату легітимності Зеленським в травні

Про це він сказав у інтерв’ю Суспільному.

Стефанчук відповів на запитання, чи мають право на існування дискусії про легітимність президента із травня 2024 року, які поширюються в соцмережах.

"Як і в голови Верховної Ради, і правника, у мене позиція одна: цей наратив Російської Федерації не має під собою жодних юридичних підстав. Я точно знаю, що Конституція містить статтю 108, де чітко передбачено, що президент України виконує свої зобов’язання до моменту, поки не вступить у свої повноваження наступний президент. Це так званий принцип безперервної влади, який закладений у Конституції України. І тому до цього моменту президентом України був, є і залишатиметься Володимир Олександрович Зеленський", - наголосив Стефанчук.

Також він повідомив, що в Україні чітко визначено право, хто може звернутися до Конституційного Суду.

"Це Президент України, це 45+ народних депутатів, це Уповноважений з прав людини і ще низка можливостей. Я думаю, що сьогодні в українському суспільстві немає жодних сумнівів щодо легітимності президента. Але якщо хтось звернеться, це вже обов’язок Конституційного Суду дати тлумачення цим положенням. І я глибоко переконаний, що Конституційний Суд, який дуже багато коли демонстрував свою державницьку позицію, дасть чітке юридичне роз’яснення цим питанням", - додав спікер ВР.

Раніше у ЦВК повідомили, що жодних питань до легітимності президента України Володимира Зеленського після 20 травня немає. Він керуватиме державою до завершення режиму воєнного стану.