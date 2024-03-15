"Наратив РФ без жодних підстав": Стефанчук про так звану втрату легітимності Зеленським в травні
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що наратив Росії про начебто нелегітимність президента України Володимира Зеленського із травня 2024 року не має під собою жодних юридичних підстав
Про це він сказав у інтерв’ю Суспільному.
Стефанчук відповів на запитання, чи мають право на існування дискусії про легітимність президента із травня 2024 року, які поширюються в соцмережах.
"Як і в голови Верховної Ради, і правника, у мене позиція одна: цей наратив Російської Федерації не має під собою жодних юридичних підстав. Я точно знаю, що Конституція містить статтю 108, де чітко передбачено, що президент України виконує свої зобов’язання до моменту, поки не вступить у свої повноваження наступний президент. Це так званий принцип безперервної влади, який закладений у Конституції України. І тому до цього моменту президентом України був, є і залишатиметься Володимир Олександрович Зеленський", - наголосив Стефанчук.
Також він повідомив, що в Україні чітко визначено право, хто може звернутися до Конституційного Суду.
"Це Президент України, це 45+ народних депутатів, це Уповноважений з прав людини і ще низка можливостей. Я думаю, що сьогодні в українському суспільстві немає жодних сумнівів щодо легітимності президента. Але якщо хтось звернеться, це вже обов’язок Конституційного Суду дати тлумачення цим положенням. І я глибоко переконаний, що Конституційний Суд, який дуже багато коли демонстрував свою державницьку позицію, дасть чітке юридичне роз’яснення цим питанням", - додав спікер ВР.
Раніше у ЦВК повідомили, що жодних питань до легітимності президента України Володимира Зеленського після 20 травня немає. Він керуватиме державою до завершення режиму воєнного стану.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.46 Купівля 38.46Продаж 38.96
- EUR Купівля 41.99Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе