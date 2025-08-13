Нардеп Горбенко назвав кластер на переговорах з ЄС, який готовий до відкриття
У напрямі перемовин щодо вступу до ЄС нема ніяких зауважень щодо відкриття кластера про права людини
Про це сказав народний депутат від "Слуги Народу" Руслан Горбенко у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.
"Це якраз на останній фракції піднімав питання президент. Я думаю, що по деяких напрямах, якщо взяти по правах людини, ми прийняли закон щодо множинного громадянства, ми прийняли закон щодо нацменшин, ми змінювали прийнятий закон щодо нацменшин із зауваженнями наших сусідів з Угорщини. Тобто я думаю, що у напрямі якраз по правах людини нема ніяких зауважень щодо відкриття цього кластеру", - заявив він.
Горбенко пояснив ситуацію по інших кластерах.
"По інших кластерах, - по деяких кластерах, дійсно, у нас іде така прогалина велика і щодо законодавчої ініціативи, і прийняття законів, і щодо практики, щодо імплементації цих законів уже до виконавчої влади", - підсумував нардеп.
- 17 липня єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що з технічного погляду відкрити всі кластери переговорів про вступ України до Євросоюзу можна вже цього року. У блоці вважають, що Київ виконав "домашню роботу" на шляху до членства.
