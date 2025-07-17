Вступ України до ЄС: єврокомісарка Кос стверджує, що технічно всі кластери перемовин можна відкрити цьогоріч

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на пресконференції у Брюсселі 17 липня, передає Укрінформ.

Вона наголосила, що Єврокомісія підтримує принцип "заслуги за заслуги": якщо країна виконує умови, ЄС має рухатися далі.

"Ми постійно говоримо про принцип, заснований на заслугах, і якщо країни-кандидати виконують свою частину роботи, ми також повинні виконувати свою. Рік тому Україна зробила свою домашню роботу, тому позиція Європейської комісії чітка: ми повинні якомога швидше відкрити перший кластер і для України, і для Молдови", - сказала єврокомісарка.

Також Кос зазначила, що рішення щодо розділення процесу вступу України та Молдови мають ухвалювати лідери ЄС.

"Як ви знаєте, наші держави-члени одноголосно, разом з Угорщиною, вирішили надати статус кандидата та розпочати переговори про вступ з Україною", - зауважила єврокомісарка.

Вона також відзначила прогрес України, особливо в умовах війни.

"Те, як Україна просувається (на шляху до ЄС, - ред.), вражає, особливо враховуючи те, що Україна робить це на фоні бомбардувань", - сказала Кос.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

У січні 2024 року Єврокомісія підтримала рішення про початок скринінгу законодавства України.

25 червня Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС.

30 жовтня Європейська комісія повідомила, що готова до відкриття перших переговорних кластерів з Україною у 2025 році за виконання необхідних умов.

9 квітня 2025 року тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що Україна вже виконала 81% своїх зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС. Пізніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос сказала, що до кінця 2025 року можна відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до Євросоюзу.

Єдина країна, яка блокує перемовини про вступ України до ЄС, – це Угорщина.

26 червня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в його референдумі взяли участь 2 284 732 угорців, і 2 168 431 буцімто проголосували проти членства України в Євросоюзі.

"Мій голос став сильнішим і більш мужнім, і я скажу на переговорах від імені понад двох мільйонів угорців, що Угорщина не підтримує вступ України до Європейського Союзу", – заявив премʼєр.

При цьому відомо, що одночасно з бюлетенями людям розсилали й антиукраїнські агітки. Їхні автори стверджували, що після вступу України до ЄС пенсії опиняться під загрозою, поширюватимуться епідемії, дешева неякісна сільськогосподарська продукція заполонить угорський ринок, зʼявиться українська організована злочинність, а масовий приїзд українців забере робочі місця угорців.